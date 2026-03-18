Vrishchik Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 5वें भाव में स्थित हैं, जो बुद्धि, क्रिएटिविटी, प्रेम और अचानक मिलने वाले लाभ को सक्रिय करता है. सीधी बात आज का दिन आपके पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं.

शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग का मजबूत साथ मिल रहा है, जिससे कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. लेकिन अगर आपने फोकस खोया या मौके को हल्के में लिया, तो यही फायदा हाथ से निकल सकता है.

Ayodhya Shri Ram Yantra: अयोध्या में स्थापित होगा दुनिया का पहला श्री राम यंत्र, जानिए इसका ज्योतिषीय रहस्य

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन एक्टिव रहने का है. आपको सिर्फ अपना काम करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ऑफिस में एक लीडर की तरह भूमिका निभानी होगी. कोवर्कर्स को मोटिवेट करें और टीम के साथ मिलकर काम करें यही आपको आगे बढ़ाएगा.

अगर आप सीनियर पोजिशन पर हैं, तो यहां एक बड़ी गलती से बचना होगा जूनियर्स के साथ जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल या कठोर रवैया अपनाना. इससे टीम का माहौल खराब होगा और आपका ही नुकसान होगा.

आपको अपनी मेहनत और योग्यता से टारगेट हासिल करने पर फोकस करना होगा. दिखावे से नहीं, रिजल्ट से पहचान बनती है यह बात याद रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस के लिए आज का दिन ग्रोथ का संकेत दे रहा है. अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नए और सुरक्षित बाजारों की तलाश करनी होगी. सिर्फ पुराने ग्राहकों पर निर्भर रहना आपकी सबसे बड़ी सीमा बन सकता है.

अधिकारी और बड़े लोगों से संपर्क बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नेटवर्क ही आज के समय में असली ताकत है जो इसे समझता है, वही आगे बढ़ता है.

अगर आप अपने काम में एकाग्र रहेंगे, तो नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे-समझे रिस्क लेना शुरू कर दें. समझदारी और संतुलन जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल

पर्सनल लाइफ में आज पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन में नयापन महसूस करेंगे और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है, जो मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती लाएगी.

आज का दिन रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका देता है लेकिन यह तभी होगा जब आप समय और ध्यान देंगे. अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो फिर वही पुरानी दूरी बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज का दिन खास रह सकता है. भाग्य का साथ मिलेगा और ऐसे लोगों से मदद मिल सकती है, जिनसे आपने उम्मीद नहीं की थी.

लेकिन यहां एक ट्रैप है सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाना. अगर आपने मेहनत कम कर दी, तो यह मौका भी हाथ से निकल जाएगा.

आज आपको अपने टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल करना है और मौके को पकड़ना है. यही फर्क बनाता है सफल और औसत लोगों के बीच.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज स्थिति अच्छी रहेगी. शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं. अच्छी सेहत को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे पाना.

अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेंगे, तो यह पॉजिटिव स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग:

लकी नंबर: 4

लकी कलर: रेड

अनलकी नंबर: 9

आज का उपाय

आज अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और किसी भी मौके को हल्के में न लें. बड़े लोगों से संपर्क मजबूत करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. साथ ही, भगवान विष्णु का स्मरण करना और लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, बढ़ेगी कमाई, माता रानी रहेंगी मेहरबान

FAQs:

1. क्या वृश्चिक राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है?

हाँ, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है.

2. क्या आज करियर में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे?

हाँ, एक्टिव भूमिका निभाने और नेटवर्किंग बढ़ाने से नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.

3. वृश्चिक राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज वृश्चिक राशि के लिए रेड रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.