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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 5 May 2026: मकर राशि नए संपर्कों से हो सकती है हानि, ऑफिस की राजनीति से खुद को रखें दूर

Aaj ka Makar Rashifal 5 May 2026: मकर राशि नए संपर्कों से हो सकती है हानि, ऑफिस की राजनीति से खुद को रखें दूर

Capricorn Horoscope: मकर राशि 5 मई 2026 नए संपर्कों से बचें और ऑफिस की राजनीति से सावधान रहें. गुस्से पर काबू रखना सेहत के लिए जरूरी है. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों में वृद्धि और नए संपर्कों से सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं. ग्रहों की वर्तमान स्थिति मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन की संभावित बाधाओं के प्रति सचेत करने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेसमैन के लिए आज का समय काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठाने और उन्हें प्रेरित करने में सामान्य से अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है. नए व्यापारिक संपर्क बनाने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनसे हानि की संभावना बनी हुई है. सरकारी नीतियों में हो रहे बदलावों पर नजर रखें, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए अभी सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. आपके कुछ को-वर्कर बॉस को आपके खिलाफ भड़काने की साजिश रच सकते हैं. आपके प्रोजेक्ट की कॉपी होने या आपके काम में जानबूझकर बाधा डालने की प्रबल संभावना है. एंप्लॉयड पर्सन के व्यवहार में आज थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जो करियर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है. ऑफिस में संयमित भाषा और शांत स्वभाव का ही प्रयोग करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Art & Sports)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) वाला रहेगा. आपको अपने क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी होगी. प्रतिद्वंद्वी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी तकनीक और अभ्यास पर पूरा ध्यान दें. हार न मानें, यह संघर्ष आपको भविष्य के लिए और अधिक मजबूत बनाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज मन कुछ अशांत रह सकता है. घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना है, जिसे सुलझाने में आपको धैर्य से काम लेना होगा. निजी रिश्तों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है. कड़वी बातें बोलने से बचें और परिवार के साथ समय बिताकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन मानसिक तनाव वाला हो सकता है. अधिक गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, जिससे सिरदर्द या बीपी की समस्या बढ़ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और ध्यान का सहारा लें. ठंडे दिमाग से काम लेना ही आज आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. साथ ही "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

5 मई 2026 को मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा?

आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. नए संपर्कों से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

व्यापारियों के लिए 5 मई 2026 कैसा रहने वाला है?

व्यापारियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कर्मचारियों से सामंजस्य बिठाने में अधिक ऊर्जा लग सकती है, और नए व्यापारिक संपर्क हानि पहुंचा सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किन सावधानियों की आवश्यकता है?

कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सावधानी बरतें, क्योंकि वे बॉस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं. अपने काम की सुरक्षा और संयमित व्यवहार पर ध्यान दें.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को किस तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा?

आज का दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला रहेगा, जिसमें आपको खुद को साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें और अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें.

5 मई 2026 को स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह दी गई है?

मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि अधिक गुस्सा स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. सिरदर्द या बीपी की समस्या बढ़ सकती है. शांत रहने के लिए ध्यान और व्यायाम का सहारा लें.

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