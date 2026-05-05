Aaj ka Makar Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों में वृद्धि और नए संपर्कों से सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं. ग्रहों की वर्तमान स्थिति मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको दिन की संभावित बाधाओं के प्रति सचेत करने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का समय काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठाने और उन्हें प्रेरित करने में सामान्य से अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है. नए व्यापारिक संपर्क बनाने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनसे हानि की संभावना बनी हुई है. सरकारी नीतियों में हो रहे बदलावों पर नजर रखें, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए अभी सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. आपके कुछ को-वर्कर बॉस को आपके खिलाफ भड़काने की साजिश रच सकते हैं. आपके प्रोजेक्ट की कॉपी होने या आपके काम में जानबूझकर बाधा डालने की प्रबल संभावना है. एंप्लॉयड पर्सन के व्यवहार में आज थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जो करियर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है. ऑफिस में संयमित भाषा और शांत स्वभाव का ही प्रयोग करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Art & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) वाला रहेगा. आपको अपने क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी होगी. प्रतिद्वंद्वी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी तकनीक और अभ्यास पर पूरा ध्यान दें. हार न मानें, यह संघर्ष आपको भविष्य के लिए और अधिक मजबूत बनाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज मन कुछ अशांत रह सकता है. घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना है, जिसे सुलझाने में आपको धैर्य से काम लेना होगा. निजी रिश्तों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है. कड़वी बातें बोलने से बचें और परिवार के साथ समय बिताकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन मानसिक तनाव वाला हो सकता है. अधिक गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, जिससे सिरदर्द या बीपी की समस्या बढ़ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और ध्यान का सहारा लें. ठंडे दिमाग से काम लेना ही आज आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. साथ ही "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

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