Aaj ka Makar Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और विवादों का संकेत है. साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय बेहतर है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सीधा असर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ने की संभावना है. माल ढुलाई के खर्च में 30 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित वृद्धि आपके मुनाफे को घाटे में बदल सकती है. साथ ही, स्टॉक को लेकर विशेष सावधानी बरतें; गैर-कानूनी तरीके से माल जमा करने पर सरकारी छापे का भय है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

जॉब करने वाले जातकों के लिए संडे का दिन रिलैक्स होने के बजाय तनाव भरा रहेगा. बॉस की 'एक्स्ट्रा क्लास' या अचानक आई मीटिंग आपके छुट्टी के प्लान को खराब कर देगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग न मिलने के कारण आपका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बीच में ही अटक सकता है. अपनी छवि सुधारने के प्रयास में आज कोई बड़ी गलती न करें; आज कम बोलना और विवादों से दूर रहना ही आपकी साख बचाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थकान भरा साबित हो सकता है. संडे होने के बावजूद पढ़ाई का भारी बोझ आपको मानसिक रूप से रिलैक्स नहीं होने देगा. दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपको लगेगा कि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, जिससे असफलता का भाव मन में आ सकता है. खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष तनाव पैदा कर सकता है. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ आपकी अनबन होने की प्रबल आशंका है. पुश्तैनी संपत्ति को लेकर भाइयों के साथ नया विवाद खड़ा हो सकता है, जो कानूनी मोड़ ले सकता है. आज किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों को टालना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सचेत रहने का है. खान-पान में की गई जरा सी लापरवाही आपको डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर सकती है. पेट से संबंधित समस्याएँ परेशान कर सकती हैं, इसलिए आज पूरी तरह से सादा और घर का बना हल्का भोजन ही ग्रहण करें. पर्याप्त पानी पीयें और बाहर के खाने से बचें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मैरून

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय:

ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में तिल का दान करें.

FAQs

1. क्या आज पुश्तैनी संपत्ति का फैसला करना सही है?

नहीं, आज ग्रहण दोष के कारण भाइयों के साथ विवाद कानूनी रूप ले सकता है, इसलिए फिलहाल शांति बनाए रखें.

2. व्यापार में घाटे से कैसे बचें?

खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और किसी भी गैर-कानूनी स्टॉक को रखने से बचें ताकि सरकारी कार्यवाही का जोखिम न रहे.

3. ससुराल पक्ष से बिगड़ते रिश्तों को कैसे संभालें?

आज अपनी वाणी पर संयम रखें और विवादित मुद्दों पर चर्चा करने से बचें. शांत रहना ही आज का सबसे बड़ा समाधान है.

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