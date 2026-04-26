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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 26 April 2026: मकर राशिफल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा असर; खान-पान में लापरवाही से बचें

Aaj ka Makar Rashifal 26 April 2026: मकर राशिफल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा असर; खान-पान में लापरवाही से बचें

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज ससुराल में विवाद और बिजनेस में घाटे के योग हैं. ऑफिस की राजनीति और ग्रहण दोष से रहें सावधान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 26 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और विवादों का संकेत है. साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय बेहतर है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सीधा असर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ने की संभावना है. माल ढुलाई के खर्च में 30 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित वृद्धि आपके मुनाफे को घाटे में बदल सकती है. साथ ही, स्टॉक को लेकर विशेष सावधानी बरतें; गैर-कानूनी तरीके से माल जमा करने पर सरकारी छापे का भय है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
जॉब करने वाले जातकों के लिए संडे का दिन रिलैक्स होने के बजाय तनाव भरा रहेगा. बॉस की 'एक्स्ट्रा क्लास' या अचानक आई मीटिंग आपके छुट्टी के प्लान को खराब कर देगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग न मिलने के कारण आपका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बीच में ही अटक सकता है. अपनी छवि सुधारने के प्रयास में आज कोई बड़ी गलती न करें; आज कम बोलना और विवादों से दूर रहना ही आपकी साख बचाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थकान भरा साबित हो सकता है. संडे होने के बावजूद पढ़ाई का भारी बोझ आपको मानसिक रूप से रिलैक्स नहीं होने देगा. दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपको लगेगा कि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, जिससे असफलता का भाव मन में आ सकता है. खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष तनाव पैदा कर सकता है. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ आपकी अनबन होने की प्रबल आशंका है. पुश्तैनी संपत्ति को लेकर भाइयों के साथ नया विवाद खड़ा हो सकता है, जो कानूनी मोड़ ले सकता है. आज किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों को टालना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सचेत रहने का है. खान-पान में की गई जरा सी लापरवाही आपको डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर सकती है. पेट से संबंधित समस्याएँ परेशान कर सकती हैं, इसलिए आज पूरी तरह से सादा और घर का बना हल्का भोजन ही ग्रहण करें. पर्याप्त पानी पीयें और बाहर के खाने से बचें.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मैरून
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय:
ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में तिल का दान करें.

FAQs
1. क्या आज पुश्तैनी संपत्ति का फैसला करना सही है?
नहीं, आज ग्रहण दोष के कारण भाइयों के साथ विवाद कानूनी रूप ले सकता है, इसलिए फिलहाल शांति बनाए रखें.

2. व्यापार में घाटे से कैसे बचें?
खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और किसी भी गैर-कानूनी स्टॉक को रखने से बचें ताकि सरकारी कार्यवाही का जोखिम न रहे.

3. ससुराल पक्ष से बिगड़ते रिश्तों को कैसे संभालें?
आज अपनी वाणी पर संयम रखें और विवादित मुद्दों पर चर्चा करने से बचें. शांत रहना ही आज का सबसे बड़ा समाधान है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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