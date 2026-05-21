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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 21 May 2026: मकर राशि पार्टनरशिप बिजनेस से होगा बंपर लाभ, पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से कंपनी में बढ़ेगी आपकी साख

Aaj ka Makar Rashifal 21 May 2026: मकर राशि पार्टनरशिप बिजनेस से होगा बंपर लाभ, पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से कंपनी में बढ़ेगी आपकी साख

Capricorn Horoscope 21 May 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक समृद्धि और बड़ी राहत लेकर आया है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यवसाय) से आज आपको बड़ा लाभ होगा. आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से आर्थिक रूप से आज आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि मार्केट में लंबे समय से फंसी हुई पुरानी उधारी वसूलने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे. इसके अलावा, आज किसी बड़े सरकारी ऑडिट में आपकी कंपनी पूरी तरह खरी उतरेगी और आपको टैक्स या सरकारी विभागों से भविष्य के लिए 'ग्रीन सिग्नल' की बड़ी सुविधा मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी साख को शिखर पर ले जाने का है. वर्कप्लेस पर को-वर्कर (सहकर्मियों) का व्यवहार आज आपके प्रति बहुत ही सहायक रहेगा और आपको कार्यालय की कठिन व उलझी हुई फाइलों को सुलझाने में उनकी भरपूर मदद मिलेगी. किसी पुराने पेंडिंग (रुके हुए) प्रोजेक्ट को आप आज अपनी सूझबूझ से अंतिम रूप देंगे, जिससे आपकी विश्वसनीयता और साख कंपनी में सबसे ऊपर पहुंच जाएगी और आपके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए गुरुवार का दिन परफॉर्मेंस में सुधार लाने वाला है. खेल के मैदान पर आप अपने कोच की सलाह को 'पत्थर की लकीर' मानकर अपनी पुरानी तकनीकी कमजोरियों को पूरी तरह दूर करेंगे, जिससे आगामी टूर्नामेंट के लिए आपकी परफॉरमेंस में 100 परसेंट सुधार देखने को मिलेगा. पढ़ाई कर रहे छात्र भी आज अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और संतोषजनक रहेगा. संतान की उच्च शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं आज पूरी तरह सफल होंगी; वे किसी बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान से छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. जीवनसाथी के साथ भी आज संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. काफी समय से परेशान कर रहा हड्डियों और जोड़ों का पुराना दर्द आज पूरी तरह दूर होगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के पावन संयोग पर मकर राशि के जातक भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:50 AM (IST)
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