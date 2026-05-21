Aaj ka Makar Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक समृद्धि और बड़ी राहत लेकर आया है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यवसाय) से आज आपको बड़ा लाभ होगा. आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से आर्थिक रूप से आज आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि मार्केट में लंबे समय से फंसी हुई पुरानी उधारी वसूलने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे. इसके अलावा, आज किसी बड़े सरकारी ऑडिट में आपकी कंपनी पूरी तरह खरी उतरेगी और आपको टैक्स या सरकारी विभागों से भविष्य के लिए 'ग्रीन सिग्नल' की बड़ी सुविधा मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी साख को शिखर पर ले जाने का है. वर्कप्लेस पर को-वर्कर (सहकर्मियों) का व्यवहार आज आपके प्रति बहुत ही सहायक रहेगा और आपको कार्यालय की कठिन व उलझी हुई फाइलों को सुलझाने में उनकी भरपूर मदद मिलेगी. किसी पुराने पेंडिंग (रुके हुए) प्रोजेक्ट को आप आज अपनी सूझबूझ से अंतिम रूप देंगे, जिससे आपकी विश्वसनीयता और साख कंपनी में सबसे ऊपर पहुंच जाएगी और आपके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए गुरुवार का दिन परफॉर्मेंस में सुधार लाने वाला है. खेल के मैदान पर आप अपने कोच की सलाह को 'पत्थर की लकीर' मानकर अपनी पुरानी तकनीकी कमजोरियों को पूरी तरह दूर करेंगे, जिससे आगामी टूर्नामेंट के लिए आपकी परफॉरमेंस में 100 परसेंट सुधार देखने को मिलेगा. पढ़ाई कर रहे छात्र भी आज अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और संतोषजनक रहेगा. संतान की उच्च शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं आज पूरी तरह सफल होंगी; वे किसी बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान से छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. जीवनसाथी के साथ भी आज संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. काफी समय से परेशान कर रहा हड्डियों और जोड़ों का पुराना दर्द आज पूरी तरह दूर होगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के पावन संयोग पर मकर राशि के जातक भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू अर्पित करें.

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