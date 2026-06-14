Aaj ka Makar Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और टेक्नोलॉजी से लैस करने का साबित होगा. जो जातक बाजार में कोई 'नया स्टार्टअप' (Startup) शुरू करने जा रहे हैं, या अपने पुराने पारंपरिक बिजनेस में ए.आई. (Artificial Intelligence) और आधुनिक 'टेक टूल्स' (Tech Tools) को जोड़ रहे हैं, आज बाजार में उनकी एक बिल्कुल नई भव्य पहचान स्थापित होगी जिससे साख मजबूत होगी.

बिजनेस में कर्मचारियों की तरफ से आज कोई बड़ी सकारात्मक और शुभ खबर अचानक मिलेगी; शाम को कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिल सकता है जिससे पुराने चल रहे सभी मानसिक तनाव और मंदी की स्थितियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. बिजनेसमैन आने वाले दिनों की योजनाएं और कल की मुख्य प्लानिंग आज ही एडवांस में तैयार कर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन काम के बोझ से बड़ी राहत दिलाने वाला और उनकी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाला साबित होगा. आज वीकेंड का संडे का दिन वर्कलोड (काम के बोझ) को लेकर पूरी तरह उल्टा और आपके फेवर में रहेगा; आज दफ्तर के काम का प्रेशर बहुत कम रहेगा, जिससे आप कार्यस्थल पर अपने जरूरी ऑफिशियल कार्यों को निपटाने के साथ-साथ अपने पेंडिंग 'पर्सनल काम' (घरेलू कार्य) भी बहुत आसानी से मैनेज और पूरे कर लेंगे.

कार्यक्षेत्र पर आपके काम में गजब के 'परफेक्शन' (कुशलता) को आज टॉप मैनेजमेंट द्वारा खुलकर सराहा जाएगा; बॉस आपके द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन (Presentation) या डेटा मॉडल को पूरी कंपनी में एक आदर्श 'मॉडल' के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकते हैं, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा. अपने करियर को निखारने और सुनहरे सपने सच करने के आपके प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे. मार्केटिंग के कर्मचारियों को अपनी व्यस्त दिनचर्या के शेड्यूल को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश, उत्साह और परचम लहराने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. आर्टिस्ट (कलाकार) और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज अपने-अपने संबंधित फील्ड (क्षेत्र) में गजब के चुस्त, मुस्तैद और एक नए जोश में रहेंगे; आपके भीतर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा ऊँचा रहेगा, जिससे आप मुश्किल असाइनमेंट्स और रिकॉर्ड्स को भी आसानी से पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुरानी यादें ताजा करने और शहनाइयां बजने का साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान की तरफ से उत्तम सुख और सम्मान मिलेगा. ग्रहों की अद्भुत स्थिति आज आपके पूरी तरह पक्ष में दिखाई दे रही है, जिसके प्रभाव से आज आपका कोई बहुत 'पुराना प्यार' (Old Love या पुराना साथी) अचानक आपके पास दोबारा वापस लौट सकता है; जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. प्रेजेंटेशन की तारीफ होने और पुराना प्यार लौटने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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