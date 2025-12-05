हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra December 2025 Horoscope Hindi: तुला राशि प्रमोशन के योग, संतान सुख की संभावना, रिश्तों में मधुरता

Tula Masik Rashifal December 2025: तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से तुला राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Dec 2025 04:06 AM (IST)
Tula Masik Rashifal December 2025: मेष राशि दिसम्बर 2025 मासिक राशिफल दिसम्बर 2025 मेष राशि वालों के लिए साल का अंतिम महीना मिश्रित लेकिन प्रगतिदायक सिद्ध होगा. ग्रहों की चाल आपके जीवन में नए अवसरों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आएगी.

बिजनेस और धन

इस महीने व्यापार में तेजी के योग बन रहे हैं. विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग, साझेदारी और नए कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा. 10 से 22 दिसम्बर के बीच निवेश सोच-समझकर करें. शेयर मार्केट और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को मध्यम लाभ मिलेगा. वाहन या मशीनरी खरीदने का योग भी बन रहा है.

नौकरी और करियर

मध्य माह के बाद प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के संकेत हैं. IT, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए साल का अंत शानदार रहेगा. हालांकि 15 दिसम्बर के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें.

प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन

दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए इस महीने रिश्ते आने के प्रबल योग हैं. 18 से 25 दिसम्बर के बीच प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा

छात्रों के लिए महीना परिश्रम और सफलता दोनों का संकेत देता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान भटकने से बचें.

स्वास्थ्य और यात्रा

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर, सिरदर्द और थकान परेशान कर सकती है. 20 दिसम्बर के बाद यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक सिद्ध होगी.

उपाय: हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” का 108 बार जाप करें. इससे धन, स्वास्थ्य और मनोबल तीनों मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Dec 2025 04:06 AM (IST)
Libra Horoscope Masik Rashifal Tula Rashifal Tula Masik Rashifal December 2025

Frequently Asked Questions

दिसंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

दिसंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिदायक सिद्ध होगा। ग्रहों की चाल नए अवसरों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी लाएगी।

मेष राशि वालों के व्यापार और धन के लिए दिसंबर 2025 में क्या खास है?

इस महीने व्यापार में तेजी के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग, साझेदारी और नए कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा। 10 से 22 दिसंबर के बीच निवेश सोच-समझकर करें।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है?

मध्य माह के बाद प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के संकेत हैं। IT, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए साल का अंत शानदार रहेगा।

मेष राशि वालों के प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए दिसंबर 2025 का राशिफल क्या कहता है?

दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आने के प्रबल योग हैं और 18 से 25 दिसंबर के बीच प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा।

मेष राशि वालों को स्वास्थ्य और यात्रा के संबंध में दिसंबर 2025 में क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर, सिरदर्द और थकान परेशान कर सकती है। 20 दिसंबर के बाद यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक सिद्ध होगी।

