दिसंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिदायक सिद्ध होगा। ग्रहों की चाल नए अवसरों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी लाएगी।
Tula Masik Rashifal December 2025: मेष राशि दिसम्बर 2025 मासिक राशिफल दिसम्बर 2025 मेष राशि वालों के लिए साल का अंतिम महीना मिश्रित लेकिन प्रगतिदायक सिद्ध होगा. ग्रहों की चाल आपके जीवन में नए अवसरों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आएगी.
बिजनेस और धन
इस महीने व्यापार में तेजी के योग बन रहे हैं. विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग, साझेदारी और नए कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा. 10 से 22 दिसम्बर के बीच निवेश सोच-समझकर करें. शेयर मार्केट और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को मध्यम लाभ मिलेगा. वाहन या मशीनरी खरीदने का योग भी बन रहा है.
नौकरी और करियर
मध्य माह के बाद प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के संकेत हैं. IT, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए साल का अंत शानदार रहेगा. हालांकि 15 दिसम्बर के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें.
प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन
दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए इस महीने रिश्ते आने के प्रबल योग हैं. 18 से 25 दिसम्बर के बीच प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.
शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा
छात्रों के लिए महीना परिश्रम और सफलता दोनों का संकेत देता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान भटकने से बचें.
स्वास्थ्य और यात्रा
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर, सिरदर्द और थकान परेशान कर सकती है. 20 दिसम्बर के बाद यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक सिद्ध होगी.
उपाय: हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” का 108 बार जाप करें. इससे धन, स्वास्थ्य और मनोबल तीनों मजबूत होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
