हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo Shiksha Rashifal 2026: सिंह राशि के छात्रों के लिए कैसा रहेगा पढ़ाई का साल? जानें पूरी भविष्यवाणी

Leo Shiksha Rashifal 2026: सिंह राशि के छात्रों के लिए कैसा रहेगा पढ़ाई का साल? जानें पूरी भविष्यवाणी

Singh Shiksha 2026 Rashifal: सिंह राशि 2026 में शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा. मेहनत, अनुशासन और बृहस्पति की कृपा से पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Leo Education 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026 शिक्षा के क्षेत्र में औसत से बेहतर रहने वाला है. वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए अनुकूल संकेत लेकर आएगी. जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन की योजना बना रहे हैं, उन्हें गुरु ग्रह की पंचम भाव पर पड़ने वाली शुभ दृष्टि के कारण अच्छे संस्थान में प्रवेश मिलने की प्रबल संभावना रहेगी.

यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको सफलता के और करीब ले जा सकता है. हालांकि, इसके लिए निरंतर अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होगा. व्यावसायिक और प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रयास करना होगा. यदि प्रयास सच्चे होंगे, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी.

शिक्षा ग्रहों की स्थिति और प्रभाव

शिक्षा के प्रमुख कारक ग्रह बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे. यह समय विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए शुभ फलदायी रहेगा. कानून, फाइनेंस, मैनेजमेंट और रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इस दौरान सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. शोध कार्य में लगे छात्रों को भी अपने प्रयासों का अच्छा फल मिलने के योग बनते हैं.

वहीं, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे. इस अवधि में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा में अपेक्षित सफलता न मिलने की आशंका रह सकती है.

लेकिन जो छात्र घर से दूर रहकर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शानदार साबित हो सकता है. इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर मजबूत पकड़ बना सकेंगे और नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

सावधानी और मानसिक संतुलन जरूरी

राहु-केतु और शनि की स्थिति के कारण कभी-कभी तनाव और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. हालांकि, यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहता है, तो गुरु ग्रह का सहयोग पढ़ाई में बना रहेगा. वर्ष 2026 में बुध ग्रह अधिकांश समय शिक्षा के पक्ष में रहेंगे, जिससे बौद्धिक क्षमता और समझ में वृद्धि होगी. वहीं, मंगल की स्थिति पढ़ाई के लिए औसत परिणाम देने वाली रहेगी.

इस वर्ष गुप्त शत्रु और विरोधी आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक होगा. बृहस्पति के बारहवें भाव में जाने के बाद आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है और स्वयं पर संदेह उत्पन्न हो सकता है. ऐसे समय में किसी विश्वसनीय मित्र, गुरु या सहयोगी से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वर्ष का अंतिम समय रहेगा शुभ

वर्ष के अंतिम चरण में राहु के बदले हुए गोचर और गुरु के सिंह राशि में प्रभाव के कारण करियर और शिक्षा दोनों के लिए समय अनुकूल होगा. अड़चनें कम होंगी, विरोधी शांत होंगे और आपके प्रयास रंग लाएंगे. जो मेहनत आप इस वर्ष करेंगे, उसका सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलेगा.

ज्योतिष उपाय

  • गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल दान करें.
  • गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का नियमित जाप करें.
  • पढ़ाई के स्थान पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं.
  • जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें या स्टेशनरी दान करें.

FAQs

1. क्या वर्ष 2026 सिंह राशि के छात्रों के लिए शुभ रहेगा?
हाँ, यह वर्ष शिक्षा के लिए औसत से बेहतर रहेगा, खासकर उच्च शिक्षा और रिसर्च करने वालों के लिए.

2. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी?
लगातार मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे.

3. विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा?
2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा.

4. क्या पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं?
राहु और शनि के कारण मानसिक तनाव और ध्यान भटकने की संभावना है, लेकिन संयम से स्थिति संभाली जा सकती है.

5. शिक्षा में सफलता के लिए कौन-सा उपाय प्रभावी है?
गुरुवार को दान, गुरु मंत्र जाप और जरूरतमंद छात्रों की सहायता करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Singh Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Leo Education Horoscope
