दिसंबर 2025 में सिंह राशि वालों को योजना, मेहनत और समझदारी से लाभ कमाने का अवसर मिलेगा. विशेष रूप से फ्लोरिस्ट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े व्यापारियों की कमाई में उछाल आएगा.
Leo December 2025 Horoscope Hindi: सिंह राशि को मिलेंगे बड़े मौके निवेश, शादी और करियर में प्रगति के योग
Singh Masik Rashifal December 2025: सिंह राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से सिंह राशि का मासिक राशिफल.
Singh Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 सिंह राशि वालों के लिए योजना, मेहनत और समझदारी से लाभ कमाने का महीना रहेगा. 05 दिसम्बर से वक्री गुरु एकादश भाव में होकर सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, जिससे फ्लोरिस्ट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े व्यापारियों की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. न्यू ईयर और क्रिसमस के चलते तोहफों और फूलों की भारी मांग रहेगी.
06 दिसम्बर तक मंगल का रूचक योग बिजनेसमैन के लिए इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग से बड़े ग्राहक जोड़ने का शानदार मौका देगा. 06 से 19 दिसम्बर तक बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों में स्थिर लेकिन सुरक्षित लाभ दिला सकता है. 03, 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21 और 22 दिसम्बर को नई प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है. 20 दिसम्बर के बाद विशेष ऑफर और डिस्काउंट स्कीम से नए ग्राहक तेजी से जुड़ेंगे.
नौकरी और करियर
06 से 14 दिसम्बर तक बुधादित्य योग होटल, मीडिया, फोटोग्राफी और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता दिला सकता है. हालांकि 07 दिसम्बर के बाद करियर में कुछ रुकावटें और दबाव भी रहेंगे. 14 दिसम्बर तक प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं. 15 दिसम्बर के बाद सूर्य-मंगल का पराक्रम योग आपको चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगा और आपकी मेहनत पहचान दिलाएगी. 25 दिसम्बर के बाद वर्किंग वुमन के लिए जॉब चेंज के प्रबल योग बन रहे हैं.
प्रेम, दांपत्य और परिवार
संतान सुख से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है. 06 से 19 दिसम्बर के बीच दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. हालांकि भाई-बहनों और संपत्ति को लेकर विवाद संभव हैं. कुछ तारीखों पर युवाओं के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.
स्टूडेंट्स
शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद प्रतियोगी छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.
