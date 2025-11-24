Aquarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह सेहत और करियर पर मंडराएगा खतरा, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी!
Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शुरुआत में आपकी सेहत आपके कामकाज और प्लानिंग में बाधा डाल सकती है. मौसम परिवर्तन या किसी पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक असहजता बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा.
हेल्थ राशिफल:
यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर कमजोर पक्ष में रह सकता है. थकान, बुखार, पुरानी बीमारी का उभरना या चोट लगने की संभावना है. वाहन सावधानी से चलाएं और ओवर टाइम काम करने से बचें. पर्याप्त आराम और दवाइयों का समय पर सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में हल्के उतार-चढ़ाव रहेंगे. मार्केट या भुगतान से जुड़ी देरी परेशान कर सकती है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. पार्टनरशिप में सतर्क रहें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सीनियर और जूनियर्स से तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. किसी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचें. अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर काम करेंगे, तो स्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.
लव और फैमिली राशिफल:
रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य से बात करें. प्रेम संबंधों में दिखावा या अनावश्यक ईगो से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को ध्यान भटकने से बचना होगा. विद्यार्थी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई में रुकावट महसूस कर सकते हैं. समय प्रबंधन और फोकस बनाए रखना जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान करें.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह सेहत में सुधार होगा?
A1: शुरुआत कमजोर रहेगी, लेकिन सावधानी और इलाज से राहत मिलेगी.
Q2: क्या बिज़नेस में नुकसान की संभावना है?
A2: बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन हल्की मुश्किलें और देरी संभव हैं.
Q3: क्या नौकरी में तनाव बढ़ सकता है?
A3: हां, इसलिए सहकर्मियों से तालमेल रखना जरूरी है.
Q4: क्या लव लाइफ में विवाद हो सकता है?
A4: हां, इसलिए दिखावा और ईगो से बचें.
Q5: क्या विद्यार्थी इस सप्ताह सफलता पाएंगे?
A5: मेहनत और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
