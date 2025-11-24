हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAquarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह सेहत और करियर पर मंडराएगा खतरा, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी!

Aquarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह सेहत और करियर पर मंडराएगा खतरा, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 24 Nov 2025 01:21 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शुरुआत में आपकी सेहत आपके कामकाज और प्लानिंग में बाधा डाल सकती है. मौसम परिवर्तन या किसी पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक असहजता बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा. 

हेल्थ राशिफल: 
यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर कमजोर पक्ष में रह सकता है. थकान, बुखार, पुरानी बीमारी का उभरना या चोट लगने की संभावना है. वाहन सावधानी से चलाएं और ओवर टाइम काम करने से बचें. पर्याप्त आराम और दवाइयों का समय पर सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में हल्के उतार-चढ़ाव रहेंगे. मार्केट या भुगतान से जुड़ी देरी परेशान कर सकती है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. पार्टनरशिप में सतर्क रहें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सीनियर और जूनियर्स से तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. किसी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचें. अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर काम करेंगे, तो स्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य से बात करें. प्रेम संबंधों में दिखावा या अनावश्यक ईगो से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को ध्यान भटकने से बचना होगा. विद्यार्थी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई में रुकावट महसूस कर सकते हैं. समय प्रबंधन और फोकस बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान करें.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह सेहत में सुधार होगा?
A1: शुरुआत कमजोर रहेगी, लेकिन सावधानी और इलाज से राहत मिलेगी.

Q2: क्या बिज़नेस में नुकसान की संभावना है?
A2: बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन हल्की मुश्किलें और देरी संभव हैं.

Q3: क्या नौकरी में तनाव बढ़ सकता है?
A3: हां, इसलिए सहकर्मियों से तालमेल रखना जरूरी है.

Q4: क्या लव लाइफ में विवाद हो सकता है?
A4: हां, इसलिए दिखावा और ईगो से बचें.

Q5: क्या विद्यार्थी इस सप्ताह सफलता पाएंगे?
A5: मेहनत और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Nov 2025 01:21 AM (IST)
