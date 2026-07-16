Aaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. व्यापार में आमदनी बढ़ने के बाद सबसे पहले पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में आर्थिक दबाव से बचा जा सके. यदि प्रॉपर्टी या नए आउटलेट से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरोसा बढ़ेगा और वे आपको कारोबार में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ सकता है. नई तकनीक सीखने और अपने कौशल को लगातार अपडेट रखने का लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या उच्च पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. यदि किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देनी है, तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और स्पष्ट प्रस्तुति सभी का विश्वास जीतने में सफल रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए स्रोत बनने और व्यापार में लाभ बढ़ने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. पुराने कर्ज को कम करने और भविष्य के लिए बचत बढ़ाने का यह उचित समय है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और नई ऊर्जा देगा. घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपसी रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है, जिससे संबंध और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार महसूस होगा. यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कठिन लक्ष्य भी आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर पूरे हो सकते हैं. नियमित अध्ययन के साथ "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी और व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होकर आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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