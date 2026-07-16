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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा, व्यापार में बढ़ेगी आमदनी, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा, व्यापार में बढ़ेगी आमदनी, करियर में मिलेगा बड़ा अवसर

Aquarius Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में कानूनी सफलता, नौकरी में प्रमोशन के योग और छात्रों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. व्यापार में आमदनी बढ़ने के बाद सबसे पहले पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में आर्थिक दबाव से बचा जा सके. यदि प्रॉपर्टी या नए आउटलेट से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरोसा बढ़ेगा और वे आपको कारोबार में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ सकता है. नई तकनीक सीखने और अपने कौशल को लगातार अपडेट रखने का लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या उच्च पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. यदि किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देनी है, तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और स्पष्ट प्रस्तुति सभी का विश्वास जीतने में सफल रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए स्रोत बनने और व्यापार में लाभ बढ़ने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. पुराने कर्ज को कम करने और भविष्य के लिए बचत बढ़ाने का यह उचित समय है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और नई ऊर्जा देगा. घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपसी रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है, जिससे संबंध और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार महसूस होगा. यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कठिन लक्ष्य भी आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर पूरे हो सकते हैं. नियमित अध्ययन के साथ "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी और व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होकर आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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