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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 9 June 2026: कुंभ राशि प्रीति योग से कर्मचारियों को मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी, दफ्तर में बढ़ेगा गजब का प्रभाव

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 June 2026: कुंभ राशि प्रीति योग से कर्मचारियों को मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी, दफ्तर में बढ़ेगा गजब का प्रभाव

Aquarius Horoscope 9 June2026:प्रीति योग से कर्मचारियों को मिलेगी महत्वपूर्ण अथॉरिटी, क्या मंगलवार को क्रिएटिव और डिजाइनिंग फील्ड के जातकों को मिलेगा लाइफ-चेंजिंग बड़ा ब्रेक?जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर आर्थिक लाभ से भरने और ऐतिहासिक बिक्री दर्ज कराने का साबित होगा. आपकी कार्यप्रणाली (Working Style) में आया एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव आज व्यवसाय के लिए कई सारी बंपर गतिविधियां उत्पन्न करेगा, जिसका मीठा फल आज आपको शाम तक आर्थिक लाभ के रूप में मिल जाएगा. 

व्यापार में आज आपकी रणनीतियों के बल पर जबरदस्त और रिकॉर्डतोड़ बिक्री (सेल्स) होगी; प्रतिद्वंद्वियों और कॉम्पिटिटर्स की तुलना में आज बाजार में आपके ऑफर्स (Offers) ग्राहकों को बहुत बेहतर लगेंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को बाजार में किसी मुख्य पार्टी के साथ बड़ी डील करते समय, अपने गुस्से और आवेश पर पूरा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता और ब्रांड इमेज पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकता है; संभलकर चलें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रचनात्मक व डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मंगलवार का दिन उनके पूरे करियर की दिशा को बदलने वाला महाभाग्यशाली दिन साबित हो सकता है. आज आपकी कुंडली में प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से, नौकरीपेशा लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण 'अथॉरिटी' (आधिकारिक पावर या बड़ा पद) मिलने से मन में अपार खुशी रहेगी और काम में गजब का मन लगेगा. 

जो कर्मचारी विशेष रूप से 'क्रिएटिव फील्ड' (Creative Field) और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें बाजार या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई लाइफ-चेंजिंग 'बड़ा ब्रेक' (सुनहरा अवसर) अचानक मिल सकता है; आपकी अद्भुत प्रेजेंटेशन स्किल्स (प्रस्तुतीकरण शैली) आज क्लाइंट्स और बॉस सबको पूरी तरह लुभा लेगी. वर्कप्लेस पर आज जूनियर और सीनियर के संयुक्त बेहतरीन सपोर्ट (सहयोग) से 'वर्किंग वुमन' (कामकाजी महिलाएं) करियर की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी. आपकी गजब की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स (प्रबंधन क्षमता) को देखकर बॉस आपसे बेहद खुश रहेंगे और ऑफिस में आपका प्रभाव व रुतबा बड़े स्तर पर बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं की ओर तेजी से कदम बढ़ाने का रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को प्रखर रखेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी स्टडी (पढ़ाई) में पिछले लंबे समय से किए जा रहे कड़े और ईमानदार प्रयास आज उन्हें सीधे शानदार सफलता और अनुकूल परिणामों की ओर तेजी से ले जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां बढ़ाने वाला और प्रेमपूर्ण रहेगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह सुखमय और खुशनुमा बना रहेगा. हालांकि, वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आज आपको रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर रहना होगा और जीवनसाथी की छोटी-मोटी बातों का आदर करना होगा; पुण्य और सत्कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहेगी. दफ्तर में महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने और बड़ा ब्रेक मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में बड़ी अथॉरिटी पाने के लिए मां महालक्ष्मी या माता दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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