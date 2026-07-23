Kal Ka Rashifal 24 July 2026: शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र के शुभ संयोग में कल का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल वृश्चिक राशि में चंद्रमा का संचार और शुक्ल योग का प्रभाव रहने वाला है, जिससे आकस्मिक धन लाभ और करियर में तरक्की के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल.

पंचांग (24 जुलाई 2026, शुक्रवार)

तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि (सुबह 09:14 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी).

आषाढ़ शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि (सुबह 09:14 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी). नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (देर रात 04:37 बजे तक / 28:37:25).

अनुराधा नक्षत्र (देर रात 04:37 बजे तक / 28:37:25). योग: शुक्ल योग (रात 08:11 बजे तक).

शुक्ल योग (रात 08:11 बजे तक). करण: गर (सुबह 09:14 बजे तक), इसके बाद वणिज (रात 10:24 बजे तक).

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन अचानक धन लाभ (आकस्मिक लाभ) दिलाने वाला साबित होगा.

व्यापार व परिवार: घर में किसी खास अतिथि का आगमन हो सकता है जिससे खुशी का माहौल रहेगा. संतान की पढ़ाई-लिखाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी. राजनीति से जुड़े लोगों को कल सतर्क रहने की जरूरत है.

सावधानी व लव लाइफ: अपने कानूनी मामलों पर विशेष ध्यान दें और किसी काम में लापरवाही न बरतें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, अन्यथा वाद-विवाद हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

करियर व ऑफिस: अपनी सकारात्मक सोच और कार्यकुशलता से आप बॉस के चहेते बनेंगे. दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. वाणी की सौम्यता से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: धन के लेन-देन से जुड़े मामलों में बिल्कुल लापरवाही न बरतें. आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आप नए कार्यों को शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे.

ऑफिस व रिश्ते: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की छोटी-मोटी गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर दें. किसी विरोधी की बातों या बहकावे में आने से बचें.

समय का उपयोग: खाली समय को इधर-उधर की बातों में बर्बाद करने के बजाय रचनात्मक कामों में लगाएं. पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला और खुशियों से भरा रहने वाला है.

आर्थिक स्थिति व परिवार: धन-धान्य में वृद्धि होगी. किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से जश्न का माहौल रहेगा.

व्यापार व शिक्षा: मित्रों के साथ रिश्तों में सुधार होगा. व्यापार में समझदारी से फैसले लें. विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक तनाव से राहत मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला रहेगा.

करियर व राजनीति: शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत से नई पहचान मिलेगी. आपके कुछ नए शत्रु बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

बिजनेस व खरीदारी: व्यापार में किसी के साथ नई पार्टनरशिप (साझेदारी) करने से बचें. आप कल किसी नए वाहन (Vehicle) की खरीदारी कर सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों के लिए कल का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बेहद शानदार और फलदायी रहने वाला है.

करियर व सुख-सुविधाएं: कला और कौशल में सुधार आएगा. लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं.

मित्र व धर्म: किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी. धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

तुला राशि (Libra) - सावधान रहें

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन अचानक लाभ के साथ-साथ सेहत को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है.

आर्थिक स्थिति व इच्छाएं: मन की कोई पुरानी मुराद पूरी हो सकती है. लेकिन किसी को भी उधार पैसा देने से बचें, वरना वापसी मुश्किल होगी.

सेहत व वाहन अलर्ट: शारीरिक समस्याओं को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ बेवजह की बहसबाजी से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को कल अपनी वाणी और उग्र व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है.

बिजनेस व नौकरी: बिजनेस में पार्टनरशिप करने से पहले सोच-विचार करें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मनपसंद काम मिल सकता है, जिससे उत्साह बढ़ेगा.

परिवार व समाज: सामाजिक क्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि किसी से वादा किया था, तो उसे समय पर पूरा करें. माता जी की सेहत और उनकी चिंताओं को लेकर संवाद बनाए रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के व्यवसायियों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जोखिम लेने से बचना होगा.

करियर व शिक्षा: व्यापार में दूसरों के कहने पर कोई रिस्की निर्णय न लें. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे. पुराना कोई लेन-देन या कर्ज चुकता हो सकता है.

सेहत व परिवार: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें. पारिवारिक मामलों को घर के भीतर ही सुलझाना बेहतर रहेगा. लोग आपके परोपकारी स्वभाव को स्वार्थ समझ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा.

परिवार व रिश्ते: परिवार में यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही थी, तो वह दूर होगी. दोस्तों के साथ कोई मनोरंजक कार्यक्रम बन सकता है. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें.

सेहत अलर्ट: माता जी की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. कार्यक्षेत्र में किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी होगी.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. वाणी पर नियंत्रण जरूरी है.

ऑफिस अलर्ट: कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है. घबराने के बजाय अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें. किसी भी वाद-विवाद से दूर रहें.

परिवार व भक्ति: संतान के करियर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. भगवान की भक्ति में मन लगेगा. जीवनसाथी से सलाह-मशविरा करके काम करना लाभदायक रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को कल विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत होगी.

व्यापार व करियर: बिजनेस में उम्मीद के मुताबिक लाभ न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन योजना बनाकर काम करने से स्थिति सुधरेगी. बड़ों का आदर-सम्मान बनाए रखें.

सेहत व इच्छाएं: बेवजह गुस्सा करने से बचें, इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं. वाहनों के प्रयोग में सतर्कता बरतें. दिन के अंत तक आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है.

FAQs

प्रश्न 1. 24 जुलाई को किन राशियों को धन लाभ होगा?

उत्तर: मेष, कन्या और तुला राशि को आकस्मिक धन लाभ के योग हैं.

प्रश्न 2. 24 जुलाई को किसे करियर में सफलता मिलेगी?

उत्तर: वृषभ और सिंह राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी मिलेगी.

प्रश्न 3. कल किन राशियों को सावधान रहना होगा?

उत्तर: कुंभ (ऑफिस राजनीति), तुला (वाहन दुर्घटना) और वृश्चिक (गुस्सा/विवाद) को सतर्क रहना होगा.

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