धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: कल का राशिफल 24 जुलाई 2026, कुंभ और तुला राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, विवाद और दुर्घटना का बड़ा अलर्ट!

Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 24 जुलाई 2026, कुंभ और तुला राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, विवाद और दुर्घटना का बड़ा अलर्ट!

Kal Ka Rashifal 24 July 2026: कल का राशिफल, शुक्रवार को कन्या व वृषभ राशि वालों का चमकेगा भाग्य. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल, धन लाभ और सेहत का हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal 24 July 2026: शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र के शुभ संयोग में कल का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल वृश्चिक राशि में चंद्रमा का संचार और शुक्ल योग का प्रभाव रहने वाला है, जिससे आकस्मिक धन लाभ और करियर में तरक्की के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल.

पंचांग (24 जुलाई 2026, शुक्रवार)

  • तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि (सुबह 09:14 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी).
  • नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (देर रात 04:37 बजे तक / 28:37:25).
  • योग: शुक्ल योग (रात 08:11 बजे तक).
  • करण: गर (सुबह 09:14 बजे तक), इसके बाद वणिज (रात 10:24 बजे तक).

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन अचानक धन लाभ (आकस्मिक लाभ) दिलाने वाला साबित होगा.

व्यापार व परिवार: घर में किसी खास अतिथि का आगमन हो सकता है जिससे खुशी का माहौल रहेगा. संतान की पढ़ाई-लिखाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी. राजनीति से जुड़े लोगों को कल सतर्क रहने की जरूरत है.

सावधानी व लव लाइफ: अपने कानूनी मामलों पर विशेष ध्यान दें और किसी काम में लापरवाही न बरतें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, अन्यथा वाद-विवाद हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

करियर व ऑफिस: अपनी सकारात्मक सोच और कार्यकुशलता से आप बॉस के चहेते बनेंगे. दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. वाणी की सौम्यता से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: धन के लेन-देन से जुड़े मामलों में बिल्कुल लापरवाही न बरतें. आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आप नए कार्यों को शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे.

ऑफिस व रिश्ते: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की छोटी-मोटी गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर दें. किसी विरोधी की बातों या बहकावे में आने से बचें.

समय का उपयोग: खाली समय को इधर-उधर की बातों में बर्बाद करने के बजाय रचनात्मक कामों में लगाएं. पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला और खुशियों से भरा रहने वाला है.

आर्थिक स्थिति व परिवार: धन-धान्य में वृद्धि होगी. किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से जश्न का माहौल रहेगा.

व्यापार व शिक्षा: मित्रों के साथ रिश्तों में सुधार होगा. व्यापार में समझदारी से फैसले लें. विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक तनाव से राहत मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला रहेगा.

करियर व राजनीति: शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत से नई पहचान मिलेगी. आपके कुछ नए शत्रु बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

बिजनेस व खरीदारी: व्यापार में किसी के साथ नई पार्टनरशिप (साझेदारी) करने से बचें. आप कल किसी नए वाहन (Vehicle) की खरीदारी कर सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों के लिए कल का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बेहद शानदार और फलदायी रहने वाला है.

करियर व सुख-सुविधाएं: कला और कौशल में सुधार आएगा. लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं.

मित्र व धर्म: किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी. धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

तुला राशि (Libra) - सावधान रहें

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन अचानक लाभ के साथ-साथ सेहत को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है.

आर्थिक स्थिति व इच्छाएं: मन की कोई पुरानी मुराद पूरी हो सकती है. लेकिन किसी को भी उधार पैसा देने से बचें, वरना वापसी मुश्किल होगी.

सेहत व वाहन अलर्ट: शारीरिक समस्याओं को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ बेवजह की बहसबाजी से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को कल अपनी वाणी और उग्र व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है.

बिजनेस व नौकरी: बिजनेस में पार्टनरशिप करने से पहले सोच-विचार करें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मनपसंद काम मिल सकता है, जिससे उत्साह बढ़ेगा.

परिवार व समाज: सामाजिक क्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि किसी से वादा किया था, तो उसे समय पर पूरा करें. माता जी की सेहत और उनकी चिंताओं को लेकर संवाद बनाए रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के व्यवसायियों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जोखिम लेने से बचना होगा.

करियर व शिक्षा: व्यापार में दूसरों के कहने पर कोई रिस्की निर्णय न लें. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे. पुराना कोई लेन-देन या कर्ज चुकता हो सकता है.

सेहत व परिवार: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें. पारिवारिक मामलों को घर के भीतर ही सुलझाना बेहतर रहेगा. लोग आपके परोपकारी स्वभाव को स्वार्थ समझ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा.

परिवार व रिश्ते: परिवार में यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही थी, तो वह दूर होगी. दोस्तों के साथ कोई मनोरंजक कार्यक्रम बन सकता है. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें.

सेहत अलर्ट: माता जी की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. कार्यक्षेत्र में किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी होगी.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. वाणी पर नियंत्रण जरूरी है.

ऑफिस अलर्ट: कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है. घबराने के बजाय अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें. किसी भी वाद-विवाद से दूर रहें.

परिवार व भक्ति: संतान के करियर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. भगवान की भक्ति में मन लगेगा. जीवनसाथी से सलाह-मशविरा करके काम करना लाभदायक रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को कल विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत होगी.

व्यापार व करियर: बिजनेस में उम्मीद के मुताबिक लाभ न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन योजना बनाकर काम करने से स्थिति सुधरेगी. बड़ों का आदर-सम्मान बनाए रखें.

सेहत व इच्छाएं: बेवजह गुस्सा करने से बचें, इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं. वाहनों के प्रयोग में सतर्कता बरतें. दिन के अंत तक आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है.

FAQs

प्रश्न 1. 24 जुलाई को किन राशियों को धन लाभ होगा?
उत्तर: मेष, कन्या और तुला राशि को आकस्मिक धन लाभ के योग हैं.

प्रश्न 2. 24 जुलाई को किसे करियर में सफलता मिलेगी?
उत्तर: वृषभ और सिंह राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी मिलेगी.

प्रश्न 3. कल किन राशियों को सावधान रहना होगा?
उत्तर: कुंभ (ऑफिस राजनीति), तुला (वाहन दुर्घटना) और वृश्चिक (गुस्सा/विवाद) को सतर्क रहना होगा.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 24 जुलाई 2026, कुंभ और तुला राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, विवाद और दुर्घटना का बड़ा अलर्ट!
कल का राशिफल 24 जुलाई 2026 कुंभ और तुला राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, विवाद और दुर्घटना का बड़ा अलर्ट!
राशिफल
Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!
जुलाई में 4 बड़े ग्रहों का महागोचर, जानें कौन सी हैं वो 3 भाग्यशाली राशियां, जिनके शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन?
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 23 July 2026: विवाद और तनाव से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, धैर्य से ही बनेगी बात
विवाद और तनाव से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, धैर्य से ही बनेगी बात
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 23 July 2026: आय बढ़ने के प्रबल योग, नौकरी में बदलाव के संकेत, भाग्य देगा हर कदम पर साथ
आय बढ़ने के प्रबल योग, नौकरी में बदलाव के संकेत, भाग्य देगा हर कदम पर साथ
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
बिहार
प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'
प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'
इंडिया
'ये तो वैसी ही बात है कि बच्चों का...', फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पीएम मोदी के ऐलान पर प्रियंका गांधी का वार
'ये तो वैसी ही बात है कि बच्चों का...', फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पीएम मोदी के ऐलान पर प्रियंका गांधी का वार
मूवी रिव्यू
Jana Nayagan Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
जना नायकन रिव्यू: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
क्रिकेट
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
इंडिया
पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- 'आपने ही सबसे ज्यादा...'
पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- 'आपने ही सबसे ज्यादा...'
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
हेल्थ
Cardiac Arrest Survival Case: 40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget