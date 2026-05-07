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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 7 May 2026: कुंभ राशि नए संपर्कों से होगा भारी धन लाभ, कला और रचनात्मकता में गाड़ेंगे सफलता के झंडे

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 May 2026: कुंभ राशि नए संपर्कों से होगा भारी धन लाभ, कला और रचनात्मकता में गाड़ेंगे सफलता के झंडे

Aquarius Horoscope: 7 मई 2026 का कुंभ राशिफल, आज आय में वृद्धि और शिपिंग बिजनेस में सुधार होगा. कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और दोस्तों से मुलाकात होगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे अवसरों से भरा है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (आय और लाभ भाव) में विराजमान हैं, जो आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाने का संकेत दे रहे हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

कुंभ राशि वालों को आज 'मालव्य योग' का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सफल साबित होगा. नए और प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी मीटिंग बहुत लाभदायक रहेगी. उनके विचारों को गहराई से समझकर अपने बिजनेस में लागू करना भविष्य में बड़े मुनाफे की गारंटी बनेगा. शिपिंग और कार्गो के काम से जुड़े व्यापारियों की पुरानी समस्याएं आज पूरी तरह समाप्त होंगी, जिससे आपका माल देश-विदेश के कोनों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पाएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली और योजना बनाने की कला की सराहना होगी. काम का बोझ आप पर हावी नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकताओं को बहुत ही सटीक तरीके से तय कर लिया है. आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की खूबी आज आपको एक महान कलाकार या लेखक के रूप में पहचान दिलाएगी. यदि आप किसी प्रदर्शनी या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसमें आपको अपार सफलता मिलना निश्चित है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों और सीखने वालों के लिए आज का दिन ज्ञान के भंडार खोलने वाला है. किसी नई विदेशी भाषा या किसी जटिल कला (Complex Art) को सीखने की शुरुआत करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. गुरुजनों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तार्किक क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. विवाहित जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी; आप मिलकर घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. शाम के समय किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपकी खुशी को दोगुना कर देगी और घर की यादों को ताजा कर देगी. रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यों के प्रति आपकी स्पष्टता आपको तनावमुक्त रखेगी. शाम को सैर पर जाना या संगीत सुनना आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएगा. अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा).
भाग्यशाली अंक: 4.
अशुभ अंक: 8.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि के लिए 'मालव्य योग' का क्या प्रभाव रहेगा?

आज कुंभ राशि वालों को 'मालव्य योग' का विशेष साथ मिलेगा। यह योग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा।

व्यापार और धन के मामले में आज कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सफल रहेगा। नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात लाभदायक होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज कुंभ राशि वालों को क्या लाभ होगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और योजना बनाने की कला की सराहना होगी। बारीकियों पर ध्यान देने से आपको पहचान मिल सकती है।

आज छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या अवसर हैं?

छात्रों के लिए आज का दिन ज्ञान के भंडार खोलने वाला है। नई भाषा या कला सीखने की शुरुआत के लिए यह शुभ समय है।

कुंभ राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है?

सेहत के मामले में आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे आप तनावमुक्त रहेंगे।

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