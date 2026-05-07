Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे अवसरों से भरा है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (आय और लाभ भाव) में विराजमान हैं, जो आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाने का संकेत दे रहे हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

कुंभ राशि वालों को आज 'मालव्य योग' का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद सफल साबित होगा. नए और प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी मीटिंग बहुत लाभदायक रहेगी. उनके विचारों को गहराई से समझकर अपने बिजनेस में लागू करना भविष्य में बड़े मुनाफे की गारंटी बनेगा. शिपिंग और कार्गो के काम से जुड़े व्यापारियों की पुरानी समस्याएं आज पूरी तरह समाप्त होंगी, जिससे आपका माल देश-विदेश के कोनों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पाएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली और योजना बनाने की कला की सराहना होगी. काम का बोझ आप पर हावी नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकताओं को बहुत ही सटीक तरीके से तय कर लिया है. आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की खूबी आज आपको एक महान कलाकार या लेखक के रूप में पहचान दिलाएगी. यदि आप किसी प्रदर्शनी या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसमें आपको अपार सफलता मिलना निश्चित है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों और सीखने वालों के लिए आज का दिन ज्ञान के भंडार खोलने वाला है. किसी नई विदेशी भाषा या किसी जटिल कला (Complex Art) को सीखने की शुरुआत करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. गुरुजनों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तार्किक क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में मधुरता और सहयोग बना रहेगा. विवाहित जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी; आप मिलकर घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. शाम के समय किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपकी खुशी को दोगुना कर देगी और घर की यादों को ताजा कर देगी. रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यों के प्रति आपकी स्पष्टता आपको तनावमुक्त रखेगी. शाम को सैर पर जाना या संगीत सुनना आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएगा. अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा).

भाग्यशाली अंक: 4.

अशुभ अंक: 8.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.