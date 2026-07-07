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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और सेहत पर देना होगा विशेष ध्यान

Aaj ka Dhanu Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और सेहत पर देना होगा विशेष ध्यान

Sagittarius Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 धनु राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और रिश्तों में चुनौतियां बढ़ा सकता है, क्या आर्थिक नुकसान, करियर में तनाव और पढ़ाई में रुकावट के योग बन रहे हैं?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की स्थिति के कारण सप्लाई चेन में रुकावट आने से महत्वपूर्ण ऑर्डर रद्द होने की संभावना है. प्रतिस्पर्धियों द्वारा फैलाया गया नकारात्मक प्रचार आपके कारोबार और बिक्री पर असर डाल सकता है. लॉजिस्टिक खर्च में अचानक बढ़ोतरी होने से मुनाफा कम हो सकता है. पारिवारिक या पुश्तैनी व्यवसाय में बड़े-बुजुर्गों का अधिक हस्तक्षेप निर्णय लेने में देरी और आपसी मतभेद पैदा कर सकता है. आज किसी भी बड़े निवेश या नए व्यापारिक समझौते में जल्दबाजी करने से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्क रहना जरूरी होगा. कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ माहौल बनाने या गुटबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नई टेक्नोलॉजी और बदलती कार्यप्रणाली के कारण अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. मीटिंग में आपकी बात को अपेक्षित महत्व न मिलने से आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही समझदारी होगी. समय के साथ आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. व्यापारिक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय को फिलहाल टाल दें. यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है. आर्थिक योजनाएं बनाते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में विश्वास की कमी विवाद का कारण बन सकती है. पार्टनर की निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दखल देना या फोन चेक करना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को भी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास ही समस्याओं का समाधान बनेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खासकर मार्केटिंग और फील्ड जॉब से जुड़े लोगों को जंक फूड और बाहर के भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच या एसिडिटी परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त पानी पिएं, हल्का भोजन करें और समय पर आराम करें. नियमित व्यायाम और योग भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मॉक टेस्ट उम्मीद के अनुसार नहीं जा सकता, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है. अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करें. नियमित अभ्यास और सही रणनीति से आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: सिल्वर.
भाग्यशाली अंक: 5.
अशुभ अंक: 4.
आज का उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करें. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें और किसी भी विवाद में शांत रहकर अपनी बात रखें. इससे बाधाएं कम होंगी और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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