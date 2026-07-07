Aaj ka Dhanu Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की स्थिति के कारण सप्लाई चेन में रुकावट आने से महत्वपूर्ण ऑर्डर रद्द होने की संभावना है. प्रतिस्पर्धियों द्वारा फैलाया गया नकारात्मक प्रचार आपके कारोबार और बिक्री पर असर डाल सकता है. लॉजिस्टिक खर्च में अचानक बढ़ोतरी होने से मुनाफा कम हो सकता है. पारिवारिक या पुश्तैनी व्यवसाय में बड़े-बुजुर्गों का अधिक हस्तक्षेप निर्णय लेने में देरी और आपसी मतभेद पैदा कर सकता है. आज किसी भी बड़े निवेश या नए व्यापारिक समझौते में जल्दबाजी करने से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्क रहना जरूरी होगा. कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ माहौल बनाने या गुटबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नई टेक्नोलॉजी और बदलती कार्यप्रणाली के कारण अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. मीटिंग में आपकी बात को अपेक्षित महत्व न मिलने से आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही समझदारी होगी. समय के साथ आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. व्यापारिक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय को फिलहाल टाल दें. यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है. आर्थिक योजनाएं बनाते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में विश्वास की कमी विवाद का कारण बन सकती है. पार्टनर की निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दखल देना या फोन चेक करना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को भी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास ही समस्याओं का समाधान बनेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खासकर मार्केटिंग और फील्ड जॉब से जुड़े लोगों को जंक फूड और बाहर के भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच या एसिडिटी परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त पानी पिएं, हल्का भोजन करें और समय पर आराम करें. नियमित व्यायाम और योग भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मॉक टेस्ट उम्मीद के अनुसार नहीं जा सकता, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है. अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करें. नियमित अभ्यास और सही रणनीति से आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सिल्वर.

भाग्यशाली अंक: 5.

अशुभ अंक: 4.

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करें. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें और किसी भी विवाद में शांत रहकर अपनी बात रखें. इससे बाधाएं कम होंगी और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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