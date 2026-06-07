हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 7 June 2026: कुंभ राशि कर्मचारियों की दूर होगी आर्थिक अस्थिरता, दफ्तर की कानाफूसी छोड़ काम से दें करारा जवाब

Aaj ka Kumbh Rashifal 7 June 2026: कुंभ राशि कर्मचारियों की दूर होगी आर्थिक अस्थिरता, दफ्तर की कानाफूसी छोड़ काम से दें करारा जवाब

Aquarius Horoscope 7 June 2026: सुनफा योग से मेटल बिजनेस में होगी बंपर प्रोग्रेस, क्या रविवार को ऑफिस की कानाफूसी को नजरअंदाज कर काम से देना होगा करारा जवाब? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kumbh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और कर्मचारियों का दिल जीतने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग का महाशुभ निर्माण होने से, जो जातक विशेष रूप से मेटल (लोहा, तांबा, पीतल, स्टील या सोना-चांदी) से रिलेटेड बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज उनके व्यापार में बंपर प्रोग्रेस (तरक्की) होगी, साथ ही बाजार से बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉफिट (आर्थिक लाभ) आसानी से आपके हाथ लगेगा. बिजनेसमैन आज अपने अधीन काम करने वाले सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों और लेबर के प्रति पूरी तरह सहानुभूति, मधुरता और सम्मान पूर्ण व्यवहार रखें, तो आपके कर्मचारी भी गजब का मन लगाकर कार्य करेंगे जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े कूटनीतिक व्यवहार से विरोधियों को शांत करने और आर्थिक स्थिरता पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर पिछले काफी समय से जो भी 'फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी' (आर्थिक अस्थिरता या वेतन से जुड़ी दिक्कतें) दिखाई दे रही थीं, आज वह पूरी तरह दूर हो जाएगी जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. 

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि आज ऑफिस में होने वाली व्यर्थ की 'कानाफूसी' (गॉसिप, अफवाहें और राजनीति) पर बिल्कुल भी अपना ध्यान न दें; जहां ज्यादा लोग होंगे वहां इधर-उधर की बातें होंगी ही; आप पूरी तरह शांत रहिए और अपने बेहतरीन काम व परफॉर्मेंस से ही उन सभी गॉसिप करने वालों को करारा जवाब दें. ऑफिस में सबका प्रिय बनने के लिए अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास करें. हालांकि, आज बढ़े आलस्य (लेजिनेस) के चलते आपकी कोई प्रोफेशनल ट्रैवलिंग थोड़ी लेट या कैंसिल हो सकती है, मुस्तैद रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और आधुनिक तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. आपकी ही राशि का चंद्रमा बुद्धि को चरम पर ले जाएगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से, जो छात्र विशेष रूप से 'ए आई' (Artificial Intelligence - कृत्रिम बुद्धिमत्ता), कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा बेटर और माइलस्टोन (मील का पत्थर) साबित होने वाला रहेगा; आपको अपने किसी मुख्य कोडिंग प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी एकजुटता से समस्याओं को हल करने का संदेश दे रहा है. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आज यदि आपके कुटुंब या बड़े संयुक्त परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनचाही परेशानी या वैचारिक विवाद आ भी जाए, तो घबराने या गुस्सा करने के बजाय, घर के सब लोग आपस में एक साथ शांति और धैर्य से बैठकर उसका सही समाधान तलाशें; आपसी तालमेल से मसला आसानी से सुलझ जाएगा. मैरिड लाइफ सुखद बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन वैसे तो शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही बरतने के कारण आज आपको 'स्टमक दर्द' (पेट में दर्द, गैस या अपच) से संबंधित कोई शारीरिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है; बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और पेट की समस्याओं से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का शांत मन से श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Shani Dev Katha: शनिदेव और ऋषि पिप्पलाद की कथा सिखाती है कर्म, न्याय और करुणा का पाठ

यह भी पढ़े- Mahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 7 June 2026: कुंभ राशि कर्मचारियों की दूर होगी आर्थिक अस्थिरता, दफ्तर की कानाफूसी छोड़ काम से दें करारा जवाब
कुंभ राशिफल 7 जून 2026 कर्मचारियों की दूर होगी आर्थिक अस्थिरता, दफ्तर की कानाफूसी छोड़ काम से दें करारा जवाब
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 7 June 2026: मकर राशि शतभिषा नक्षत्र में बुद्धि-विवेक से पूरे होंगे जटिल कार्य, मनपसंद काम में रुचि लेंगे कर्मचारी
मकर राशिफल 7 जून 2026 शतभिषा नक्षत्र में बुद्धि-विवेक से पूरे होंगे जटिल कार्य, मनपसंद काम में रुचि लेंगे कर्मचारी
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 7 June 2026: धनु राशि लक्ष्मीनारायण योग से पुराने स्टॉक की अचानक आएगी बड़ी डिमांड, व्यापारियों को होगा भारी धन लाभ
धनु राशिफल 7 जून 2026 लक्ष्मीनारायण योग से पुराने स्टॉक की अचानक आएगी बड़ी डिमांड, व्यापारियों को होगा भारी धन लाभ
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 June 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में सरकारी नियमों का करें कड़ाई से पालन, लापरवाही से मिल सकता है नोटिस व जुर्माना
वृश्चिक राशिफल 7 जून 2026 व्यापार में सरकारी नियमों का करें कड़ाई से पालन, लापरवाही से मिल सकता है नोटिस व जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दोस्ती, भरोसा और खूनी लालच! Crime News
YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
क्रिकेट
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
साउथ सिनेमा
Peddi BO Collection Day 3: राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
ऑटो
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
एग्रीकल्चर
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget