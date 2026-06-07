Aaj ka Kumbh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और कर्मचारियों का दिल जीतने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग का महाशुभ निर्माण होने से, जो जातक विशेष रूप से मेटल (लोहा, तांबा, पीतल, स्टील या सोना-चांदी) से रिलेटेड बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज उनके व्यापार में बंपर प्रोग्रेस (तरक्की) होगी, साथ ही बाजार से बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉफिट (आर्थिक लाभ) आसानी से आपके हाथ लगेगा. बिजनेसमैन आज अपने अधीन काम करने वाले सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों और लेबर के प्रति पूरी तरह सहानुभूति, मधुरता और सम्मान पूर्ण व्यवहार रखें, तो आपके कर्मचारी भी गजब का मन लगाकर कार्य करेंगे जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े कूटनीतिक व्यवहार से विरोधियों को शांत करने और आर्थिक स्थिरता पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर पिछले काफी समय से जो भी 'फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी' (आर्थिक अस्थिरता या वेतन से जुड़ी दिक्कतें) दिखाई दे रही थीं, आज वह पूरी तरह दूर हो जाएगी जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि आज ऑफिस में होने वाली व्यर्थ की 'कानाफूसी' (गॉसिप, अफवाहें और राजनीति) पर बिल्कुल भी अपना ध्यान न दें; जहां ज्यादा लोग होंगे वहां इधर-उधर की बातें होंगी ही; आप पूरी तरह शांत रहिए और अपने बेहतरीन काम व परफॉर्मेंस से ही उन सभी गॉसिप करने वालों को करारा जवाब दें. ऑफिस में सबका प्रिय बनने के लिए अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास करें. हालांकि, आज बढ़े आलस्य (लेजिनेस) के चलते आपकी कोई प्रोफेशनल ट्रैवलिंग थोड़ी लेट या कैंसिल हो सकती है, मुस्तैद रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और आधुनिक तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. आपकी ही राशि का चंद्रमा बुद्धि को चरम पर ले जाएगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से, जो छात्र विशेष रूप से 'ए आई' (Artificial Intelligence - कृत्रिम बुद्धिमत्ता), कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा बेटर और माइलस्टोन (मील का पत्थर) साबित होने वाला रहेगा; आपको अपने किसी मुख्य कोडिंग प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी एकजुटता से समस्याओं को हल करने का संदेश दे रहा है. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आज यदि आपके कुटुंब या बड़े संयुक्त परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनचाही परेशानी या वैचारिक विवाद आ भी जाए, तो घबराने या गुस्सा करने के बजाय, घर के सब लोग आपस में एक साथ शांति और धैर्य से बैठकर उसका सही समाधान तलाशें; आपसी तालमेल से मसला आसानी से सुलझ जाएगा. मैरिड लाइफ सुखद बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन वैसे तो शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही बरतने के कारण आज आपको 'स्टमक दर्द' (पेट में दर्द, गैस या अपच) से संबंधित कोई शारीरिक समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है; बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और पेट की समस्याओं से मुक्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का शांत मन से श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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