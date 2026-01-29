Kumbh Rashifal 29 January 2026: प्रॉपर्टी विवाद, आर्थिक जोखिम और कार्यस्थल पर क्रोध से बचें!
Aquarise Horoscope 29 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Kumbh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घरेलू मामलों और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है. प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई विवाद उभर सकता है. दिन भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हर फैसले में ठहराव जरूरी रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट-चपेट लगने की आशंका है. मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. गुस्से और जल्दबाजी से बचना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी होगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में मंदी की स्थिति बनी रह सकती है. सावधानी और मेहनत से जरूरी काम पूरे होते जाएंगे, लेकिन निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. पार्टनरशिप बिजनेस में नए प्लान आजमाने से बचें, वही कार्य करें जिसमें नुकसान की संभावना न हो.
जॉब व करियर राशिफल:
सरकारी सेवा से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव आ सकता है. वर्कस्पेस पर क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा. अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालना जटिल स्थिति पैदा कर सकता है.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. फिलहाल जोखिम भरे फैसलों और निवेश से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी.
लव व फैमिली राशिफल:
पारिवारिक कलह में फंसने की संभावना है. इस दौरान आप सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं. हालांकि घर में धर्म और आध्यात्म से जुड़ी बातों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो मन को कुछ शांति दे सकती है.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान भटकने से प्रदर्शन प्रभावित होगा. न्यू जनरेशन का फोकस राजनीति या सामाजिक मुद्दों की ओर जा सकता है.
भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
उपाय: आज घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी विवाद में प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें.
FAQs
Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए?
हाँ, जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरूरी है.
Q2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, फिलहाल निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.
Q3. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
क्रोध पर नियंत्रण और काम को टालने से बचना.
