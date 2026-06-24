Aaj ka Kumbh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक साख को मजबूत करने और कूटनीतिक व्यवहार अपनाने का है. बिजनेसमैन ने यदि पहले कहीं से कोई बड़ा 'बिजनेस लोन' (Business Loan) ले रखा है, तो उसे समय रहते चुकाने (किस्तें क्लियर करने) का कड़ा प्रयत्न करें; अन्यथा लापरवाही बरतने पर मार्केट में आपकी क्रेडिट और साख पूरी तरह धूमिल हो सकती है.

बाजार में आज आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना साफ दिख रही है, आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन पूरी तरह शानदार रहेगा; मार्केटिंग के दौरान किसी पुराने मित्र या स्टाफ से सुखद मुलाकात हो सकती है, जो पुरानी यादें ताजा करेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला और बड़ी स्वर्णिम सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में परिध योग का महाशुभ निर्माण होने से, जो जातक पिछले काफी समय से नई नौकरी के लिए भटक रहे थे और पूर्व में कई जगहों पर 'न्यू जॉब के लिए अप्लाई' किया था, आज उनमें आपका फाइनल 'सिलेक्शन' (चयन) होने की शत-प्रतिशत प्रबल संभावना बनी हुई है जिससे घर में खुशियां आएंगी.

ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी तरह प्रसन्न रखें, उनकी विजनरी बातों को सर्वोपरि रखते हुए ही अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें; 'स्मार्ट गोल' (Smart Goals) बनाकर अपने ऑफिशियल कार्यों को बिल्कुल समय पर कंप्लीट करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. स्टूडेंट्स को आज अपने 'टीचर्स और सीनियर मेंटॉर्स' की दी गई अमूल्य सलाह को सर्वोपरि मानना चाहिए; पढ़ाई के बिजी शेड्यूल के बीच-बीच में शॉर्ट नोट्स तैयार करें, जिससे आने वाली मुख्य परीक्षा में सफलता मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज बाजार या समाज में मीठी-मीठी बातें करके गुमराह करने वाले 'वाकपटु लोगों' से बहुत ज्यादा सावधान रहने की सख्त जरूरत है, अन्यथा वे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं.

घरेलू मोर्चे पर आज किसी पुरानी बात को लेकर हल्की विवाद की स्थितियां अचानक उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि आप अपनी समझदारी से उससे पूरी तरह बचने की सफल कोशिश करेंगे; खेल कोच आज आपकी हरकतों पर पैनी गौर करेंगे, बुरे लोगों की कुसंगति से खुद को कोसों दूर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. न्यू जॉब में सिलेक्शन होने और पुराना फंसा धन वापस मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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