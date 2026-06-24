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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 24 June 2026: कुंभ राशि परिध योग से पूर्व में अप्लाइड न्यू जॉब में होगा बंपर सिलेक्शन, स्मार्ट गोल से पूरे होंगे काम

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 June 2026: कुंभ राशि परिध योग से पूर्व में अप्लाइड न्यू जॉब में होगा बंपर सिलेक्शन, स्मार्ट गोल से पूरे होंगे काम

Aquarius Horoscope 24 June 2026: परिध योग से पूर्व में अप्लाइड न्यू जॉब में मिलेगा बंपर सिलेक्शन, क्या बुधवार को मीठी बातें करने वाले वाकपटु लोगों से रहना होगा सावधान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक साख को मजबूत करने और कूटनीतिक व्यवहार अपनाने का है. बिजनेसमैन ने यदि पहले कहीं से कोई बड़ा 'बिजनेस लोन' (Business Loan) ले रखा है, तो उसे समय रहते चुकाने (किस्तें क्लियर करने) का कड़ा प्रयत्न करें; अन्यथा लापरवाही बरतने पर मार्केट में आपकी क्रेडिट और साख पूरी तरह धूमिल हो सकती है. 

बाजार में आज आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना साफ दिख रही है, आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन पूरी तरह शानदार रहेगा; मार्केटिंग के दौरान किसी पुराने मित्र या स्टाफ से सुखद मुलाकात हो सकती है, जो पुरानी यादें ताजा करेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला और बड़ी स्वर्णिम सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में परिध योग का महाशुभ निर्माण होने से, जो जातक पिछले काफी समय से नई नौकरी के लिए भटक रहे थे और पूर्व में कई जगहों पर 'न्यू जॉब के लिए अप्लाई' किया था, आज उनमें आपका फाइनल 'सिलेक्शन' (चयन) होने की शत-प्रतिशत प्रबल संभावना बनी हुई है जिससे घर में खुशियां आएंगी. 

ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी तरह प्रसन्न रखें, उनकी विजनरी बातों को सर्वोपरि रखते हुए ही अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें; 'स्मार्ट गोल' (Smart Goals) बनाकर अपने ऑफिशियल कार्यों को बिल्कुल समय पर कंप्लीट करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शकों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. स्टूडेंट्स को आज अपने 'टीचर्स और सीनियर मेंटॉर्स' की दी गई अमूल्य सलाह को सर्वोपरि मानना चाहिए; पढ़ाई के बिजी शेड्यूल के बीच-बीच में शॉर्ट नोट्स तैयार करें, जिससे आने वाली मुख्य परीक्षा में सफलता मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज बाजार या समाज में मीठी-मीठी बातें करके गुमराह करने वाले 'वाकपटु लोगों' से बहुत ज्यादा सावधान रहने की सख्त जरूरत है, अन्यथा वे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. 

घरेलू मोर्चे पर आज किसी पुरानी बात को लेकर हल्की विवाद की स्थितियां अचानक उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि आप अपनी समझदारी से उससे पूरी तरह बचने की सफल कोशिश करेंगे; खेल कोच आज आपकी हरकतों पर पैनी गौर करेंगे, बुरे लोगों की कुसंगति से खुद को कोसों दूर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. न्यू जॉब में सिलेक्शन होने और पुराना फंसा धन वापस मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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