Kumbh Rashifal 23 January 2026: कुंभ राशि को बड़ा ऑर्डर और आर्थिक लाभ, दांपत्य जीवन में मधुरता
Aquarise Horoscope 23 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Kumbh Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कुंभ राशि वालों के लिए दिन सफलता, कर्म और आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित होने से वाणी, धन और पारिवारिक मूल्यों का विशेष प्रभाव रहेगा. आज सत्कर्म और पुण्य कार्य आपको मानसिक संतोष के साथ-साथ व्यावहारिक सफलता भी दिलाएंगे. मां सरस्वती की कृपा से निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मिला-जुला रहेगा. स्किन डिजीज या एलर्जी की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए साफ-सफाई और खानपान पर विशेष ध्यान दें. ज्यादा तला-भुना या केमिकल युक्त भोजन से बचें. मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन काम के दबाव में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें.
बिजनेस राशिफल
परिध योग के बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सप्लायर्स, फार्मास्यूटिकल, ई-कॉमर्स, क्लोथिंग और टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे बिजनेस में नई ऊर्जा आएगी. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से लंबे समय से अटके पेमेंट से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और कैश फ्लो मजबूत होगा.
जॉब और करियर राशिफल
मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट समय पर पूरा कर एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ जैसे सम्मान को दोबारा हासिल कर सकते हैं. केवल प्लानिंग काफी नहीं होगी, उसे अमल में लाने के लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है. आपकी लगन और ईमानदारी ही भविष्य में सैलरी ग्रोथ का कारण बनेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. रुके हुए पैसे मिलने से राहत मिलेगी. परिवार के लिए वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, जो सुख और सुविधा बढ़ाएगी. खर्च और निवेश में संतुलन बनाकर चलें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और दिन रोमांस से भरा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. करियर के कारण दोस्तों से दूरी बन सकती है, लेकिन भावुक होने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.
शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. दिन की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, कामों में गति और सफलता मिलेगी. आत्मविश्वास बनाए रखें.
भाग्यशाली रंग पिंक
भाग्यशाली अंक 3
अभाग्यशाली अंक 5
उपाय
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है?
उत्तर हां ग्रह योग मजबूत हैं बड़े ऑर्डर के योग बन रहे हैं.
प्रश्न 2 नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
उत्तर टारगेट पूरा होने से सम्मान और ग्रोथ के अवसर मिलेंगे.
प्रश्न 3 छात्रों को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखें परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL