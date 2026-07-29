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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 29 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को तीसरे चंद्रमा से मिलेगी सफलता, बिजनेस में करें पुरानी प्लानिंग की शुरुआत

Vrishchik Rashifal 29 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को तीसरे चंद्रमा से मिलेगी सफलता, बिजनेस में करें पुरानी प्लानिंग की शुरुआत

Scorpio Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वालों को 3रे चंद्रमा से मिलेगी सफलता, बिजनेस में होंगे बड़े काम! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही सक्रिय और निर्णायक रहेगा. बिजनेस से जुड़ी गतिविधियों पर तुरंत फैसला लेने की कोशिश करें; बहुत अधिक सोच-विचार करने या समय गंवाने से नुकसान हो सकता है. यदि आप बिजनेस में अपनी किसी पुरानी योजना (प्लानिंग) को फिर से धरातल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त यानी सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. नई नौकरी जॉइन करने वाले (New Employed Person) लोगों को अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, जो उनके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा. हालांकि, दफ्तर की कार्यप्रणाली (Workplace System) में कुछ बदलाव होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को सामंजस्य (Adjustment) बिठाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है. वर्कस्पेस पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पुरानी कड़वाहट को भी मीठी यादों में बदल देगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज सकारात्मकता रहेगी. अपने जीवनसाथी (Life Partner) के पूर्ण सहयोग से आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. हालांकि, काम में कुछ शुरुआती व्यवधान या बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपका उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर हाल में सफलता दिलाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है. स्टूडेंट्स अपनी मेहनत के बल पर परीक्षाओं में बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे, जिससे उनके आगे के करियर और सफलता का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना उच्च स्तर पर रहेगा. मानसिक रूप से भी आप मजबूत महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और सकारात्मक दिनचर्या बनाए रखें ताकि स्वास्थ्य उत्तम बना रहे.

  • शुभ रंग: येलो (पीला)
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए पुरानी योजना शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. पुरानी योजना पुनः शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और शाम 05:15 से 06:15 बजे (लाभ चौघड़िया) का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नए नौकरीपेशा लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
Ans. नई नौकरी जॉइन करने वाले जातकों को अपनी प्रतिभा और हुनर दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.

Q3. आज वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और परीक्षा का परिणाम कैसा रहेगा?
Ans. प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र बेहतरीन अंक प्राप्त करने में सफल होंगे, जिससे उनके आगे का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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