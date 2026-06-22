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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 22 June 2026: कुंभ राशि आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं हिडन एनीमी, यात्रा की अड़चनों को देख टालें सफर

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 June 2026: कुंभ राशि आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं हिडन एनीमी, यात्रा की अड़चनों को देख टालें सफर

Aquarius Horoscope 22 June 2026: यात्रा अड़चनों चालों से रहना होगा बेहद अलर्ट, क्या सोमवार को किसी एमओयू पर साइन करने से पहले बड़ों की एडवाइस लेना रहेगा महाशुभ? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 22 June 2026: आज दोपहर 03:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि फिर नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. बाजार में आज आपको अपने कुछ 'हिडन एनीमी' (छिपे हुए व्यावहारिक शत्रुओं) और जलने वाले कॉम्पिटिटर्स की चालों से पूरी तरह अलर्ट और सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपको पर्दे के पीछे से बड़ा 'आर्थिक नुकसान' (फाइनेंशियल लॉस) पहुँचाने की पूरी फिराक में लगे हुए हैं; उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें. 

ज्योतिषाचार्य की सख्त और कड़ा सलाह है कि आज बिजनेस में भूलकर भी किसी भी प्रकार के नए 'एमओयू' (MOU या व्यावसायिक अनुबंध) पर सीधे आँख मूंदकर साइन बिल्कुल न करें; किसी भी बड़े कार्य या समझौते के लिए अपने घर के बड़े-बुजुर्गों या अनुभवी फील्ड के लोगों की 'एडवाइस' (सलाह) जरूर लें, क्योंकि उन्होंने आपसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है और उनका मार्गदर्शन आपको घाटे से बचा लेगा. यात्रा के दौरान अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, आज की यात्रा स्थगित करना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए सोमवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का और बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. जो जातक 'मार्केटिंग फील्ड' (Marketing Field) से जुड़े हैं, और आज बाजार में कोई बहुत महत्वपूर्ण या बड़ी डील क्लोज करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं, तो उन्हें अधिकारियों या क्लाइंट्स के सामने गजब का मानसिक धैर्य बनाए रखना होगा; क्योंकि सितारों की प्रतिकूल चाल बता रही है कि जल्दबाजी के कारण आज आपके बनते-बनते काम अचानक ऐन वक्त पर बिगड़ सकते हैं. 

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने और भटकाव से बचने का संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्टूडेंट्स को आज कॉलेज या दोस्तों के बीच किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विवादों में पड़ने से पूरी तरह बचना होगा; अपनी आगामी मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें, शॉर्टकट से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर परिवार के किसी सदस्य के अड़ियल व्यवहार या उनके रूखे बर्ताव को लेकर आप मन ही मन काफी ज्यादा तनाव या चिंता में रह सकते हैं; घर का माहौल शांत बनाए रखने के लिए आज बड़ों संग बैठकर बात सुलझाएं; ननिहाल पक्ष में बेवजह की परेशानियां आ सकती हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आठवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, शारीरिक कमजोरी और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. छिपे शत्रुओं की चिंता और यात्रा की थकावट मानसिक रूप से थका सकती है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और शिव आराधना का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, गुप्त शत्रुओं से रक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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