Aaj ka Makar Rashifal 16 July 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा, व्यापार में विदेशी अवसर, करियर में मिलेगी नई सफलता
Capricorn Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को व्यापार में विदेशी लाभ, नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग और आर्थिक मजबूती मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Makar Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आया है. सप्तम भाव में चंद्रमा होने से बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. वहीं, ग्रहों की अनुकूल स्थिति नए व्यापारियों को ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगी. टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कारोबारियों को विदेशी, विशेषकर यूरोपीय देशों से नए प्रस्ताव या ऑर्डर मिलने की संभावना है. बैंक से बिना अधिक औपचारिकताओं के क्रेडिट सपोर्ट मिलने से व्यापार विस्तार की योजनाओं को गति मिल सकती है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य में बाधा डालने के बजाय उपयोगी सुझाव देंगे, जिससे लक्ष्य हासिल करना आसान होगा. मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों की पुरानी रणनीति आज कंपनी के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. इससे आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार में नए अवसर मिलने और बैंकिंग सहयोग से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था होने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत से स्थिति संभल जाएगी. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आज विशेष रूप से आवश्यक होगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खेल और फिटनेस से जुड़े लोगों को हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे. लंबे समय तक लगातार काम करने से बचें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लाभ पहुंचाएगा. नियमित अभ्यास से सफलता की संभावना मजबूत होगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान शनि और भगवान शिव की पूजा करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या लोहे की वस्तु का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और आर्थिक स्थिरता के योग मजबूत होंगे.
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