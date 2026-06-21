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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 21 June 2026: कुंभ राशि सिद्धि योग से युवाओं को मिलेगी करियर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, लगन से पूरे होंगे कार्य

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 June 2026: कुंभ राशि सिद्धि योग से युवाओं को मिलेगी करियर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, लगन से पूरे होंगे कार्य

Aquarius Horoscope 21 June 2026: क्या आज कुंभ राशि वालों को नौकरी, करियर और साझेदारी वाले व्यापार में बड़ी सफलता मिलने वाली है? जानिए कौन-से शुभ संकेत आपके पक्ष में हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए दिन उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. सर्विस, कंसल्टेंसी और कस्टमर आधारित व्यवसायों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. बाजार की मांग को समझकर नई योजनाएं लागू करने से लाभ होगा. नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर भी सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को इंटरव्यू या रोजगार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल संपर्कों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने व्यवहार और संवाद पर ध्यान देना होगा. कार्यस्थल पर संयम और धैर्य बनाए रखने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. करियर से जुड़े नए अवसर और सकारात्मक समाचार छात्रों का मनोबल बढ़ा सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों का माहौल बन सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से उत्साह बना रहेगा. हालांकि गुस्से और तनाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और आराम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. नियमित योग या हल्का व्यायाम दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 6
अभाग्यशाली अंक: 8

उपाय: भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और गरीबों को भोजन कराएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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