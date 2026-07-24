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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 25 July 2026: मीन राशि की लव लाइफ में आएगी नई बहार, साथी के साथ बढ़ेगा रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव

Aaj Ka Love Rashifal 25 July 2026: मीन राशि की लव लाइफ में आएगी नई बहार, साथी के साथ बढ़ेगा रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव

Love Horoscope 25 July 2026: क्या मीन राशि वालों की लव लाइफ में नई खुशियों की शुरुआत होगी? क्या साथी के साथ बढ़ता रोमांस, भावनात्मक जुड़ाव और खुलकर किया गया प्यार आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj Ka Love Rashifal 25 July 2026: शनिवार का दिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन, विश्वास और रिश्तों को नई दिशा देने वाला रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति कई राशियों के प्रेम जीवन में मधुरता और रोमांस बढ़ाएगी, जबकि कुछ लोगों को अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता होगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत बन सकते हैं. 

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि पिछले कुछ दिनों से साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो आज खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगा. विवाहित लोगों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में धैर्य और सच्चाई बनाए रखने से रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा.

वृषभ राशि- साथी का साथ देगा मानसिक सुकून

आज प्रेम जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर का सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. यदि कोई पुरानी नाराजगी थी तो उसके समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से सार्थक बातचीत शुरू हो सकती है. अपने रिश्ते में भरोसा बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें. यही समझदारी आपके प्रेम जीवन को और बेहतर बनाएगी.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा अवसर

आज प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह दोनों देखने को मिलेंगे. यदि आप अपने मन की बात किसी खास व्यक्ति से कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. सिंगल जातकों की किसी मित्र के प्रति भावनाएं गहरी हो सकती हैं. अपने व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखें, इससे रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे.

कर्क राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. साथी की भावनाओं को समझने और उनकी बात सुनने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. धैर्य और समझदारी से लिया गया हर फैसला आपके प्रेम संबंधों में फिर से मिठास घोल सकता है.

सिंह राशि- रोमांस से भर जाएगा पूरा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों और रोमांस का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या यादगार पल बिताने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में अपनापन और विश्वास बनाए रखें. इससे रिश्ता भविष्य में और अधिक मजबूत तथा स्थायी बनेगा.

कन्या राशि- रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच था तो आज उसे दूर करने का सही समय है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें. यही आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और आपसी विश्वास

आज प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. साथी आपकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे आप दोनों के बीच विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. रिश्ते में धैर्य, सम्मान और पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि- धैर्य से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात पर गुस्सा या गलतफहमी रिश्ते में दूरी ला सकती है. पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें और बिना वजह विवाद से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, यदि वे संवाद बनाए रखेंगे. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद आ सकती है, लेकिन नए अवसरों के लिए भी मन खुला रखें. शाम तक रिश्तों में फिर से मिठास लौट सकती है.

धनु राशि- प्रेम जीवन में आएगी नई खुशियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात लंबे रिश्ते की शुरुआत बन सकती है. अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. आपका सहयोगी स्वभाव रिश्ते में नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर आएगा.

मकर राशि- साथी के साथ बढ़ेगी भावनात्मक नजदीकी

आज प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि पिछले कुछ दिनों से रिश्ते में तनाव था तो आज उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने मित्र से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. अपने दिल की बात खुलकर कहें, क्योंकि आपकी ईमानदारी रिश्ते को नई दिशा दे सकती है. प्रेम में धैर्य और सम्मान बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

कुंभ राशि - रिश्तों में समझदारी से मिलेगा सुकून

आज प्रेम जीवन में संयम और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. किसी छोटी बात को बड़ा बनाने के बजाय साथी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए. ईमानदारी और भरोसा आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा. शाम तक कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है.

मीन राशि- प्यार में मिलेगा भावनाओं का साथ

आज प्रेम जीवन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है. पार्टनर आपके प्रति अपना स्नेह खुलकर व्यक्त करेगा, जिससे रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी. विवाहित लोगों के बीच रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी-छोटी खुशियों को साथ मिलकर जीने की कोशिश करें. इससे आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बनेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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