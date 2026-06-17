Aaj ka Kumbh Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और स्टॉक मैनेजमेंट को मजबूत करने का है. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, बाजार में अपनी कूटनीतिक रणनीतियों, विशेष आकर्षक ऑफर्स (Offers) और बंपर डिस्काउंट का सही यूज करके आप अपने बिजनेस को बाजार के 'टॉप लेवल' पर ले जाने में पूरी तरह सफल रहेंगे; साथ ही आने वाले न्यू स्टॉक (नए माल) के लिए आपके पास गोदाम में पर्याप्त स्पेस भी बहुत आसानी से हो जाएगा.

बिजनेसमैन कोई भी बड़ा काम या नया सौदा करने से पहले अपने पिता के साथ बैठकर राय-मशविरा जरूर करें, क्योंकि बड़ों की अनुभवी राय से आज आपकी कई जटिल व्यावसायिक मुश्किलों का हल चुटकियों में संभव होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता, वेतन वृद्धि और विरोधियों को शांत करने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज वर्कप्लेस पर कर्मचारियों को मैनेजमेंट की तरफ से बहुप्रतीक्षित 'सैलरी इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) या बड़े बोनस की बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक मिल सकती है; जो आपके पीठ पीछे जलने वाले विरोधियों के लिए दफ्तर में भयंकर टेंशन और ईर्ष्या वाली स्थिति पैदा कर देगा.

जॉब में सुरक्षा (Job Security) को लेकर आपके मन में जो भी पुरानी शंकाएं या डर चल रहे थे, आज वे सीनियर और बॉस के संरक्षण के कारण पूरी तरह दूर हो जाएंगे. सुबह 08:13 के बाद छठा चंद्रमा होने से ऑफिस की फालतू की राजनीति से कोसों दूर रहें; कार्यस्थल पर आपका प्रामाणिक काम ही आपकी असली पहचान बनेगा और बॉस से बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है. हालांकि, टीम लीडर के साथ बातचीत करते समय पूरी तरह सजग रहें; मिसकम्युनिकेशन (संवाद की कमी) होने की वजह से प्रोजेक्ट के परिणामों में शंका हो सकती है; कैलेंडर और टाइम मैनेजमेंट का पूरा प्रयोग करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सचेत रहकर कड़े अभ्यास में जुटने का संकेत दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. जो छात्र विशेष रूप से 'टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग' (Technology Students) के फील्ड से जुड़े हैं, वे आज से ही अपने मुख्य कोडिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर समय पर पूरी तरह अवेयर (सजक) हो जाएं, लापरवाही नुकसान दे सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और समाज में अपनी धाक जमाने का रहेगा. आपकी गजब की 'वाकपटुता' (बोलने की कला) तो आज कोई आपसे सीखे; पूरे कुटुंब और फैमिली में सभी सदस्यों को एक साथ आपसी प्रेम के धागे में बांधे रखना तो आज कोई केवल आपसे ही सीखेगा, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. काम के पैरेलल आज आपको अपनी लव और मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा क्वालिटी फोकस देना होगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुरानी बीमारियां दूर होंगी. दफ्तर में सैलरी बढ़ने और जॉब सिक्योरिटी मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वाशि योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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