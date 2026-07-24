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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 24 July 2026: धनु राशि वाले आज कानूनी मामलों और अनबन से रहें बेहद सावधान, व्यय भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा चिंताएं

Dhanu Rashifal 24 July 2026: धनु राशि वाले आज कानूनी मामलों और अनबन से रहें बेहद सावधान, व्यय भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा चिंताएं

Sagittarius Horoscope 24 July 2026: आज धनु राशि वालों को 12वें चंद्रमा के कारण कानूनी मामलों और बातचीत में बरतनी होगी सावधानी, वर्कप्लेस पर विवाद से बचें. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ महासंयोग बन रहा है.

धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव) यानी व्यय, हानि व विदेश स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको कानूनी मामलों (Legal Complications), बजट और बातचीत के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. शुभ कामों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है; स्थितियां अभी पूरी तरह आपके अनुकूल नहीं हैं. व्यापार में सुधार से भी तुरंत बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी और न ही नए क्षेत्रों में विस्तार (Expansion) के खास अवसर नजर आ रहे हैं. आज मार्केट में आपके पुराने कस्टमर्स के टूटने की आशंका है, इसलिए ग्राहकों को साधे रखने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है. बिजनेसमैन को आज क्लाइंट्स और पार्टियों के साथ डील करते समय अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना होगा; किसी की बात बीच में ही काटने के बजाय उसे पूरा सुनें. आज का दिन व्यावसायिक रूप से बहुत अधिक लाभप्रद नहीं दिख रहा, इसलिए बड़ा जोखिम उठाने से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कप्लेस पर बहुत ही संभलकर व्यवहार करना होगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी (कोवर्कर) के साथ तीखी झड़प या बहस होने की आशंका बनी हुई है; यदि आपकी गलती हो तो समय रहते तुरंत माफी मांग लें, अन्यथा बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने प्रोजेक्ट में किसी और सहयोगी को जोड़ने की आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि आप अकेले अपनी कल्पना के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. यदि आपको ऑफिशियल वर्क करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इन दिनों नई चीजें सीखने पर ध्यान दें और काम में होने वाली गलतियों को कम करने की कोशिश करें.

स्पोर्ट्स और आर्ट्स राशिफल (Sports & Arts)

खेल और कला जगत से जुड़े लोगों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. अपने-अपने फील्ड में आज कोई भी बड़ा डिसीजन (फैसला) लेते समय आपके मन में हिचकिचाहट महसूस होगी. ध्यान रखें कि बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए गलत साबित हो सकता है, इसलिए सीनियर्स से सलाह जरूर लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज घरेलू मोर्चे पर थोड़ा तनाव और रिश्तों में कठोरता देखने को मिल सकती है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं और अनबन हो सकती है. अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत धैर्य (Patience) रखने की आवश्यकता है; शांत रहकर बातचीत करने से ही घर की शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज आपको नींद में कमी, आंखों में जलन या मानसिक बेचैनी की शिकायत हो सकती है. कानूनी या व्यावसायिक चिंताओं का असर अपनी सेहत पर न पड़ने दें. आज समय पर भोजन करें और रात को पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जलाएं और मखाने की खीर का भोग लगाएं. 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें और किसी गरीब को भोजन या वस्त्र दान करें.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को किस बात से सचेत रहना चाहिए?
Ans. आज व्यवसाय में स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, कस्टमर टूटने की आशंका है और डील करते समय किसी की बात बीच में न काटने व वाणी पर संयम रखने की सलाह दी गई है.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में विवाद से बचने के लिए क्या करना होगा?
Ans. वर्कप्लेस पर कोवर्कर के साथ तीखी बहस हो सकती है; बात बढ़ने से रोकने के लिए समय रहते ही अपनी गलती मानकर माफी मांग लें और काम में दूसरों की मदद लें.

Q3. आज 12वें चंद्रमा के प्रभाव से धनु राशि वालों को क्या विशेष सावधानी रखनी है?
Ans. 12वें भाव का चंद्रमा कानूनी उलझनों (Legal Complications) और अनचाहे खर्चों का संकेत दे रहा है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें और धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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