Aaj ka Kumbh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी लेकर आया है. आज बाजार के शातिर 'हैकर्स' आपके डिजिटल सिस्टम को निशाना बना सकते हैं, जिससे डेटा चोरी होने का भारी जोखिम रहेगा; ग्राहकों की पर्सनल इंफॉर्मेशन (गोपनीय डेटा) खतरे में पड़ सकती है और बाजार में आपकी ब्रांड इमेज भी डाउन हो सकती है, यह सुरक्षा खतरा आपके व्यापार के लिए बहुत गंभीर है, तुरंत फायरवॉल मजबूत करें. हालांकि, इनोवेशन और नई तकनीक का इस्तेमाल आपको मार्केट लीडर बना देगा जिससे बिजनेस में आज बंपर मुनाफा होगा; दोपहर में छोटी झपकी लेने से उत्पादकता बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी जिम्मेदारी मिलने और आपकी टीम लीडिंग पर सवाल खड़े होने का मिलाजुला संकेत दे रहा है. ऑफिस में आज आपको अचानक कोई ऐसा प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसमें को-वर्कर्स (सहकर्मियों) का पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन दूसरी ओर, दफ्तर में आज आपकी 'टीम लीडिंग' (नेतृत्व क्षमता) पर कुछ लोगों द्वारा कड़े सवाल खड़े किए जा सकते हैं जिससे आप बहुत निराश होंगे; और टीम को किसी दूसरे को लीड करने का मौका मिलने से आप थोड़े पीछे रह सकते हैं, धैर्य रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी याददाश्त को दुरुस्त करने का संकेत दे रहा है. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव के कारण आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स को 'याददाश्त की समस्या' (भूलने की बीमारी) थोड़ा परेशान कर सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास अचानक गिर जाएगा और मन में डर बढ़ेगा. अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए आज से ही नियमित मेडिटेशन (ध्यान), उचित पौष्टिक डाइट और भरपूर नींद दोनों पर विशेष ध्यान देना शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन यादगार और सुखद रहेगा. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से संचित धन-निवेश से बड़ा लाभ होगा जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. डे स्टार्टिंग (दिन की शुरुआत) में सुबह ताजी हवा में सांस लेने और अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से आपके फेड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और आपका मूड पूरे दिन बहुत अच्छा बना रहेगा, जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा. हैकर्स के खतरे और टीम लीडिंग पर उठे सवालों के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव या अनिद्रा रह सकती है. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए प्राणायाम और दोपहर की छोटी झपकी (Power Nap) का सहारा लें, स्वास्थ्य स्थिर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा की बाधाओं को दूर करने और याददाश्त मजबूत करने के लिए मां सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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