Cancer Horoscope 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 4th हाउस में होने से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर घर के किसी सदस्य, विशेष रूप से माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है.

जंक फूड से दूरी बनाकर रखें क्योंकि इसका असर लिवर पर पड़ सकता है. बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं, सप्लाई चेन में समस्या के कारण आपका माल समय पर नहीं पहुंच पाएगा और बड़े ऑर्डर्स हाथ से निकल सकते हैं. जॉब करने वालों को आज कोवर्कर्स का सहयोग कम मिलेगा, जिससे काम का दबाव बढ़ सकता है. लव लाइफ में ईगो क्लैश से तनाव बढ़ सकता है और परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से दिन सावधानी से काम लेने का है. ऑफिस में टेक्निकल समस्याओं के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है और मेहनत का डेटा भी डिलीट होने की आशंका है. सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. नए टैक्स असेसमेंट में पुरानी गलतियां सामने आ सकती हैं, जिससे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करते समय विशेष सावधानी रखें. आज बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसलों से बचना ही सही रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है और पहले किया गया काम भी गलत साबित हो सकता है. दोबारा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपने प्रदर्शन में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लक्की नंबर: 6

लक्की कलर: रेड

अनलक्की नंबर: 3

उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग का प्रयोग अधिक करें. जरूरतमंदों को गुड़ या लाल वस्त्र दान करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, सप्लाई और मार्केटिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण नुकसान या अवसर चूकने की संभावना है.

2. क्या आज करियर में परेशानी आ सकती है?

जी हाँ, टेक्निकल इश्यू और कोवर्कर्स के सहयोग की कमी से काम प्रभावित हो सकता है.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश से बचना बेहतर है और फाइनेंशियल मामलों में सावधानी रखें.

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