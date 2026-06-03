Aaj ka Kanya Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से थोड़ा चुनौतियों भरा रह सकता है. बिजनेस की दुकानों या ऑफिस के किराए में अचानक हुई 'सडनली बढ़ोतरी' (किराए में वृद्धि) आज बिजनेसमैन के लिए बड़ी चिंता का विषय बनेगी, जिससे आपको अपने अन्य दैनिक खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ेगी; यह अप्रत्याशित वित्तीय बोझ आपकी बिजनेस प्रोग्रेस को थोड़ा धीमा करेगा जिससे आप तनाव में रहेंगे.

व्यावसायिक गोदाम (Warehouse) में सारा माल आज इधर-उधर बिखरा रहने के कारण काम करने में बहुत असुविधा होगी, क्योंकि जरूरत की चीजें ढूंढने में ही आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा; यह अव्यवस्था आपके प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी और कस्टमर्स को सर्विस देने में भी अनचाही देरी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और इंटरव्यू के नतीजों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का रहेगा. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए मैनेजमेंट द्वारा लक्ष्य (टारगेट्स) इतने ऊंचे और असंभव तय किए गए होंगे कि उन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन महसूस होगा; स्थिति यह होगी कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उन लक्ष्यों तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, जिससे काम में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल होगा और शरीर साथ नहीं देगा.

जॉब में आज एक और अजीब विसंगति का सामना करना पड़ सकता है आपको दफ्तर में हर छोटी-बड़ी चीज के लिए जवाबदेह (Accountable) तो ठहराया जाएगा, लेकिन निर्णय लेने की कोई वास्तविक पावर या शक्ति आपको नहीं दी जाएगी; यह असंतुलन बहुत निराशाजनक होगा और आप फंसा हुआ महसूस करेंगे. जो युवा इंटरव्यू देकर आए हैं, आज कंपनी से कोई कॉल या मेल न आने के कारण पूरा दिन बेचैनी और इसी सोच में गुजरेगा कि इंटरव्यू में कहाँ चूक हुई.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपने मन को नियंत्रित करने का संदेश दे रहा है. चतुर्थ चंद्रमा घरेलू अशांति दे सकता है. स्टूडेंट्स का मन आज घर के पुराने झगड़ों और पारिवारिक तनाव की वजह से काफी विचलित रहेगा, मन पढ़ाई से कहीं और भटकता रहेगा और किताबों के पढ़े हुए शब्द बस आंखों के सामने से बिना समझे गुजर जाएंगे; योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा शांति और संयम बरतने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के कारण आज घरेलू मोर्चे पर कुछ पुरानी पारिवारिक समस्याएं अचानक उभर सकती हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. ऐसी स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों और सच्चे मित्रों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें, क्योंकि उनका साथ आपके जीवन के संकटों को कम करने के लिए अति महत्वपूर्ण है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. किराए की चिंता, असंभव लक्ष्यों का दबाव और बिना निर्णय शक्ति की जवाबदेही के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए मां सरस्वती या मां लक्ष्मी की वंदना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें हरी इलायची और सफेद फूल अर्पित करें और सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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