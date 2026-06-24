Aaj ka Kark Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े वित्तीय नियंत्रण रखने और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज अपने सभी 'अनावश्यक और फालतू के खर्चों' पर कड़ाई से रोक लगानी होगी; क्योंकि आने वाले समय में किसी बहुत जरूरी काम के लिए आपको अचानक बड़े धन की आवश्यकता पड़ सकती है.

बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने में ज़रा सी भी जल्दबाजी न करें; अनुभवी बड़े-बुजुर्गों से बिना विचार-विमर्श किए लिया गया कोई भी फैसला आज भारी आर्थिक नुकसान करवा सकता है. अपनी 'कस्टमर सपोर्ट सर्विस' (Customer Support) में तुरंत बड़ा सुधार लाएं और सरकार द्वारा बनाए गए व्यापारिक नियमों का पूरी तरह पालन करें; नियमों को अनदेखा करने पर कानूनी नोटिस या बिजनेस बंद होने तक की नौबत अचानक आ सकती है; पार्टनर्स संग वैचारिक मतभेद टालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से टारगेट बेस्ड मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन कड़े संघर्ष, सूझबूझ से काम लेने और तनाव पर कंट्रोल करने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. आज का दिन कर्मचारियों के लिए दफ्तर में मानसिक उलझनों और चिंताओं को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है; ऐसे में अपने तीव्र क्रोध (गुस्से) और तनाव पर पूरा कंट्रोल रखें.

टारगेट बेस्ड एंप्लॉयड पर्सन (मार्केटिंग कर्मचारियों) को आज अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए केवल सोशल मीडिया के भरोसे रहने के बजाय, क्लाइंट्स से फेस-टू-फेस (आमने-सामने) मिलना भी बहुत जरूरी होगा. काम में होने वाली बड़ी त्रुटियों या गलतियों से बचने के लिए हमेशा एक सुव्यवस्थित 'टू-डू लिस्ट' (To-Do List) बनाकर ही काम करें, अन्यथा काम बिगड़ने से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी झिझक को तोड़कर बड़ों से मार्गदर्शन लेने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्टूडेंट्स को आज जिन-जिन कठिन सब्जेक्ट्स (विषयों) की स्टडी में भारी कठिनाई या जटिलता लग रही है, उसे सरल व सुगम बनाने के लिए अपने गुरुजनों, शिक्षकों या घर के किसी बड़े की मदद लेने में ज़रा सा भी संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़ों की सलाह राह आसान करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने और कड़वाहट से दूर रहने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर किसी पुरानी बात को लेकर पारिवारिक विवाद खड़े होने की आशंका है, ऐसे में फालतू की बातों को हवा बिल्कुल न दें. यदि आप काम के सिलसिले में घर से बाहर दूर रहते हैं और आज परिवार से मिलने घर आते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम और आदर पूर्वक व्यवहार करना सुनिश्चित करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, घबराहट और पैरों की नसों में खिंचाव होने के कारण गंभीर शारीरिक दर्द की समस्या परेशान कर सकती है; विशेष रूप से मार्केटिंग के जातक भारी वर्कलोड के कारण शाम को कमजोरी महसूस कर सकते हैं; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए पर्याप्त विश्राम लें और भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के भयंकर दोषों को शांत करने, व्यापारिक घाटे से रक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: कर्क लग्न वालों की किस्मत बदल सकते हैं ये 3 रत्न, लेकिन इनसे रहें दूर

यह भी पढ़े- Astrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.