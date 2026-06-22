Aaj ka Kark Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा.

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी) के सौदों से बंपर आर्थिक लाभ कमाने और कीर्तिमान स्थापित करने का साबित होगा. यदि आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी के 'सेल एंड परचेज' (खरीद-बिक्री) की बड़ी प्लानिंग काफी समय से बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त का ध्यान रखें, सौदा फाइनल होगा. बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आज पूरी वफादारी से कड़ा परिश्रम करें; सरकारी नीतियों से आज आपको कोई बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल उम्मीद है, जिससे आपका ब्रांड बाजार में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग लगाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर में बंपर उछाल और सैलरी हाइक का बड़ा तोहफा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का महाशुभ निर्माण होने से, जॉब से रिलेटेड आपके जीवन में पिछले काफी समय से जो भी अनचाही प्रॉब्लम्स (समस्याएं) आ रही थीं, आज वे पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी.

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी 'सैलरी के बढ़ने' (वेतन वृद्धि) के बहुत ही शानदार व सुनहरे पॉजिटिव संकेत मैनेजमेंट की तरफ से अचानक मिल सकते हैं, जिससे दफ्तर में आपकी प्रोफेशनल साख और मजबूत होगी; रुके हुए सारे काम धीरे-धीरे पूरे होते चले जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों की बंपर शहनाइयां बजाने और परचम लहराने का साबित होगा. तीसरा चंद्रमा साहस को चरम पर ले जाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के पूर्व में दिए गए मुख्य परीक्षाओं के 'रिजल्ट' (परिणाम) आज पूरी तरह आपके ही पक्ष में आएंगे; जिससे आपकी और आपके पूरे परिवार की खुशी का दफ्तर या समाज में कोई ठिकाना बिल्कुल नहीं रहेगा, मिठाई बटेगी; भविष्य को लेकर पूरी तरह सचेत रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और गहरा सामंजस्य बढ़ाने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज साहस और इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी. हालांकि, काम की अधिकता के कारण आज आपको संडे या सोमवार के दिन अपनी फैमिली (परिवार) के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय थोड़ा कम जरूर मिलेगा; लेकिन बड़ों के सहयोग से आप उस कम समय को भी बहुत ही ज्यादा बेहतर, सुखद और यादगार तरीके से बिताने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और फिट बनाए रखेगा. सैलरी बढ़ने के संकेत मिलने और परीक्षा में बंपर सफलता मिलने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और वाशि योग की महाशुभता के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूध मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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