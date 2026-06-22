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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 22 June 2026: कर्क राशि वाशि योग से दूर होंगी नौकरी की समस्याएं, सैलरी बढ़ने के मिलेंगे बंपर पॉजिटिव संकेत

Aaj ka Kark Rashifal 22 June 2026: कर्क राशि वाशि योग से दूर होंगी नौकरी की समस्याएं, सैलरी बढ़ने के मिलेंगे बंपर पॉजिटिव संकेत

Cancer Horoscope 22 June 2026: वाशि योग से कर्क राशि वालों की जॉब से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर, क्या सोमवार को सैलरी बढ़ने के मिलेंगे शानदार पॉजिटिव संकेत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा. 

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी) के सौदों से बंपर आर्थिक लाभ कमाने और कीर्तिमान स्थापित करने का साबित होगा. यदि आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी के 'सेल एंड परचेज' (खरीद-बिक्री) की बड़ी प्लानिंग काफी समय से बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त का ध्यान रखें, सौदा फाइनल होगा. बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आज पूरी वफादारी से कड़ा परिश्रम करें; सरकारी नीतियों से आज आपको कोई बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल उम्मीद है, जिससे आपका ब्रांड बाजार में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग लगाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर में बंपर उछाल और सैलरी हाइक का बड़ा तोहफा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का महाशुभ निर्माण होने से, जॉब से रिलेटेड आपके जीवन में पिछले काफी समय से जो भी अनचाही प्रॉब्लम्स (समस्याएं) आ रही थीं, आज वे पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी. 

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी 'सैलरी के बढ़ने' (वेतन वृद्धि) के बहुत ही शानदार व सुनहरे पॉजिटिव संकेत मैनेजमेंट की तरफ से अचानक मिल सकते हैं, जिससे दफ्तर में आपकी प्रोफेशनल साख और मजबूत होगी; रुके हुए सारे काम धीरे-धीरे पूरे होते चले जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों की बंपर शहनाइयां बजाने और परचम लहराने का साबित होगा. तीसरा चंद्रमा साहस को चरम पर ले जाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के पूर्व में दिए गए मुख्य परीक्षाओं के 'रिजल्ट' (परिणाम) आज पूरी तरह आपके ही पक्ष में आएंगे; जिससे आपकी और आपके पूरे परिवार की खुशी का दफ्तर या समाज में कोई ठिकाना बिल्कुल नहीं रहेगा, मिठाई बटेगी; भविष्य को लेकर पूरी तरह सचेत रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और गहरा सामंजस्य बढ़ाने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज साहस और इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी. हालांकि, काम की अधिकता के कारण आज आपको संडे या सोमवार के दिन अपनी फैमिली (परिवार) के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय थोड़ा कम जरूर मिलेगा; लेकिन बड़ों के सहयोग से आप उस कम समय को भी बहुत ही ज्यादा बेहतर, सुखद और यादगार तरीके से बिताने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और फिट बनाए रखेगा. सैलरी बढ़ने के संकेत मिलने और परीक्षा में बंपर सफलता मिलने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और वाशि योग की महाशुभता के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूध मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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