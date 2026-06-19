Aaj ka Kark Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और सूझबूझ से आगे बढ़ने का साबित होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा होने से आज बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट (अतिरिक्त आर्थिक लाभ) होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

हालांकि, कानूनी और निवेश संबंधी कार्यों में आज कुछ शुरुआती रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे. बव करण होने से बिजनेसमैन आज बिना पूरी रिसर्च और बाजार के गहन विश्लेषण के किसी भी नई योजना पर पैसा बिल्कुल न लगाएं, तो उनके लिए पूरा दिन बहुत बेहतर रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन करियर में ऐतिहासिक जैकपॉट (Jackpot) लगने की बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जो जातक लंबे समय से मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज का दिन उनके लिए जैकपॉट जैसा साबित हो सकता है; दफ्तर का कोई बहुत 'पुराना वफादार क्लाइंट' आज अचानक एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट लेकर आपके पास वापस लौट सकता है, जिससे इंसेंटिव सुधरेगा.

वर्कप्लेस पर आपके 'स्मार्ट वर्क' (चतुराई से काम करने) को देखते हुए उच्च अधिकारी आज किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए आपका चयन कर सकते हैं; सीनियर की अनुपस्थिति में उनके हिस्से के सभी उत्तरदायित्व आपको बखूबी निभाने पड़ सकते हैं. आपके विजनरी आइडियाज और प्लान्स जल्द ही दफ्तर में लागू हो पाएंगे, जिससे आपकी मान-प्रतिष्ठा और प्रमोशन के चांसेज कई गुना बढ़ जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन चिंताओं को दूर भगाकर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करने का रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. स्टूडेंट्स आज अपने मन में चल रहे पुराने सभी भटकावों को पूरी तरह दूर करके, अपनी कड़े प्रयासों को सफलता के सुनहरे मुकाम तक पहुँचाकर ही दम लेंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में टॉप रैंक हासिल करने का रास्ता साफ होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुंदर रिश्तों में नयापन लाने और कड़वाहट दूर करने का रहेगा. हर्षण योग बनने से आज घरेलू मोर्चे पर अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के इमोशंस (भावनाओं) को गहराई से समझते हुए, आज आप उनके साथ आमने-सामने बैठकर खुलकर दिल की बातें करेंगे, जिससे आपसी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी.

संतान का सुख और बड़ों का आदर प्राप्त होगा. हालांकि, आज आपकी कोई एक मूल्यवान या कीमती वस्तु अचानक खोने की मामूली संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपने पर्सनल सामान को पूरी सावधानी से रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. पिछले कुछ समय से जीवन में चल रही फालतू की मानसिक उथल-पुथल और तनाव को पूरी तरह शांत व डिप्रेशन-मुक्त करने के लिए, आज सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) का सहारा जरूर लें, शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी सूक्त का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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