Aaj ka Kark Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

वाशि योग के प्रभाव से आज का दिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग (Influencer Marketing) और कोलाबोरेशन के लिए बेहतरीन निकलेगा; किसी उभरते हुए कलाकार या इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर अपने ब्रांड को प्रमोट करें, सेल्स में बंपर उछाल आएगा. बिजनेसमैन अगर चल रहे काम के साथ पैरेलल पार्टनरशिप में नया बिजनेस करने वाले हैं, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें; यदि बिजनेस पार्टनर ही आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो उन पर पूरा भरोसा कर काम की मुख्य भागदौड़ उन्हें सौंप सकते हैं, तरक्की होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने और मैनेजमेंट का दिल जीतने का साबित होगा. आज टीम मीटिंग में प्रोजेक्ट से हटकर फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे 'असली मुद्दे' पर बात करें; आपके इनोवेटिव और विजनरी विचार आज टॉप मैनेजमेंट को गहराई से प्रभावित करेंगे. राशि का चंद्रमा होने से एंप्लॉयड पर्सन के मन में कुछ नया करने की सोच लगातार बनी रहेगी, अपनी वर्किंग स्टाइल में छोटा परिवर्तन लाना तरक्की की संभावना बढ़ाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है. आपकी ही राशि का चंद्रमा मानसिक बल को मजबूत रखेगा. तकनीकी विषयों (Technology Students) की पढ़ाई कर रहे छात्र आज पूरी तरह स्ट्रेस-फ्री (तनावमुक्त) रहेंगे; और जो छात्र काफी समय से स्कॉलरशिप (Scholarship) के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उनके आवेदन में उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है, जिससे बड़ी बाधा दूर होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. राशि के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप लव और मैरिड लाइफ में अपनी बेहतरीन 'कम्युनिकेशन' (संवाद शैली) के बलबूते पर, जीवनसाथी के साथ आपसी रिलेशन को पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्ट्रांग बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, फिट और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. राशि का चंद्रमा आपके चेहरे पर गजब का ओज और नया निखार देगा. स्कॉलरशिप मंजूर होने और मीटिंग सफल होने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गजकेसरी व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त वंदना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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