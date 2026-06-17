हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 17 June 2026: कर्क राशि वाशि योग से इन्फ्लुएंसर कोलाबोरेशन में मिलेगी सफलता, ब्रांड प्रमोशन से बढ़ेगी सेल्स

Aaj ka Kark Rashifal 17 June 2026: कर्क राशि वाशि योग से इन्फ्लुएंसर कोलाबोरेशन में मिलेगी सफलता, ब्रांड प्रमोशन से बढ़ेगी सेल्स

Cancer Horoscope 17 June 2026: वाशि योग से इन्फ्लुएंसर कोलाबोरेशन और ब्रांड प्रमोशन को मिलेगी नई ऊंचाई, क्या बुधवार को टीम मीटिंग में विचारों से इम्प्रेस होगा मैनेजमेंट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kark Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
वाशि योग के प्रभाव से आज का दिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग (Influencer Marketing) और कोलाबोरेशन के लिए बेहतरीन निकलेगा; किसी उभरते हुए कलाकार या इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर अपने ब्रांड को प्रमोट करें, सेल्स में बंपर उछाल आएगा. बिजनेसमैन अगर चल रहे काम के साथ पैरेलल पार्टनरशिप में नया बिजनेस करने वाले हैं, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें; यदि बिजनेस पार्टनर ही आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो उन पर पूरा भरोसा कर काम की मुख्य भागदौड़ उन्हें सौंप सकते हैं, तरक्की होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने और मैनेजमेंट का दिल जीतने का साबित होगा. आज टीम मीटिंग में प्रोजेक्ट से हटकर फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे 'असली मुद्दे' पर बात करें; आपके इनोवेटिव और विजनरी विचार आज टॉप मैनेजमेंट को गहराई से प्रभावित करेंगे. राशि का चंद्रमा होने से एंप्लॉयड पर्सन के मन में कुछ नया करने की सोच लगातार बनी रहेगी, अपनी वर्किंग स्टाइल में छोटा परिवर्तन लाना तरक्की की संभावना बढ़ाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है. आपकी ही राशि का चंद्रमा मानसिक बल को मजबूत रखेगा. तकनीकी विषयों (Technology Students) की पढ़ाई कर रहे छात्र आज पूरी तरह स्ट्रेस-फ्री (तनावमुक्त) रहेंगे; और जो छात्र काफी समय से स्कॉलरशिप (Scholarship) के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उनके आवेदन में उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है, जिससे बड़ी बाधा दूर होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. राशि के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप लव और मैरिड लाइफ में अपनी बेहतरीन 'कम्युनिकेशन' (संवाद शैली) के बलबूते पर, जीवनसाथी के साथ आपसी रिलेशन को पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्ट्रांग बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, फिट और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. राशि का चंद्रमा आपके चेहरे पर गजब का ओज और नया निखार देगा. स्कॉलरशिप मंजूर होने और मीटिंग सफल होने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गजकेसरी व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त वंदना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

यह भी पढ़े- Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 17 June 2026: कर्क राशि वाशि योग से इन्फ्लुएंसर कोलाबोरेशन में मिलेगी सफलता, ब्रांड प्रमोशन से बढ़ेगी सेल्स
कर्क राशिफल 17 जून 2026 वाशि योग से इन्फ्लुएंसर कोलाबोरेशन में मिलेगी सफलता, ब्रांड प्रमोशन से बढ़ेगी सेल्स
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 June 2026: वृषभ राशि गजकेसरी योग से बढ़ेगा बिजनेस नेटवर्क, पुराने संपर्कों से मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स
वृषभ राशिफल 17 जून 2026 गजकेसरी योग से बढ़ेगा बिजनेस नेटवर्क, पुराने संपर्कों से मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 17 June 2026: मेष राशि चौथे चंद्रमा के प्रभाव से सुलझेंगे भूमि मामले, जिम्मेदारी से भागने पर हो सकती है अनबन
मेष राशिफल 17 जून 2026 चौथे चंद्रमा के प्रभाव से सुलझेंगे भूमि मामले, जिम्मेदारी से भागने पर हो सकती है अनबन
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 17 June 2026: मिथुन राशि बुधादित्य योग से बिजनेस में बरकत के लिए करें मिरर उपाय, ग्राहकों से सुधरेंगे संबंध
मिथुन राशिफल 17 जून 2026 बुधादित्य योग से बिजनेस में बरकत के लिए करें मिरर उपाय, ग्राहकों से सुधरेंगे संबंध
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget