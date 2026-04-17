Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्क राशि के जातकों को मान-प्रतिष्ठा और सफलता मिलेगी।

व्यावसायिक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, नए उत्पादों को अच्छा प्रतिसाद।

कार्यस्थल पर वर्चस्व बना रहेगा, शत्रुओं से सतर्क रहें।

सेहत में सुधार, पुरानी चोटों से राहत मिलेगी।

Aaj ka Kark Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए सितारों की चाल मान-प्रतिष्ठा और सफलता की ओर संकेत कर रही है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, जिससे मन में थोड़ी आशंका बनी रह सकती है. हालांकि, इसके बाद चन्द्रमा आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कर्म और करियर का स्थान है. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का साथ मिलने से आज आपके बिगड़े काम बनेंगे. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, अतः इस समय शुभ कार्यों से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला है. मार्केट में आपकी छवि एक जिम्मेदार वेंडर के रूप में उभरेगी. आपके नए प्रोडक्ट्स को ग्राहकों का शानदार रिस्पांस मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी साख बढ़ेगी. किसी सेमिनार के दौरान आपकी मुलाकात एक महिला उद्यमी से हो सकती है, जो आपके बिजनेस में निवेश की इच्छा जता सकती है. यात्रा के लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशाएं आज विशेष लाभ देने वाली साबित होंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

कार्यस्थल पर विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपका वर्चस्व बना रहेगा. सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट्स और कार्यशैली पर पूरा भरोसा दिखाएंगे. हालांकि, दशम चन्द्रमा के कारण कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. ऑफिस का काम समय पर पूरा होने से आप सुकून महसूस करेंगे.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मामले में कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन राहत भरा है. यदि आप पुरानी चोट या हड्डियों के दर्द से परेशान थे, तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, बस दोपहर 12:02 तक मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. शाम का समय आप परिवार के साथ डिनर पर बिता सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे पूरे कुल का नाम रोशन होगा. राजनीति से जुड़े लोग आज अपनी धैर्यशक्ति के बल पर एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे और पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मार्गदर्शक साबित होगा. आपको किसी अनुभवी मेंटर या शिक्षक का साथ मिल सकता है, जिससे आपकी तैयारी को नई दिशा और गति मिलेगी. मेहनत का सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय

माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें.

FAQs

1. आज कर्क राशि वालों के लिए निवेश की क्या स्थिति है?

आज किसी बाहरी निवेशक से जुड़ने के योग बन रहे हैं. सेमिनार या बिजनेस मीटिंग्स में सक्रिय रहें, निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

2. कार्यस्थल पर शत्रुओं से कैसे बचें?

अपनी कार्ययोजनाओं को गुप्त रखें और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें. आपका काम ही शत्रुओं को जवाब देगा.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा सबसे शुभ है?

आज के दिन आपके लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा की यात्रा सबसे सुखद और फलदायी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.