Aaj ka Kark Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव और लाभ लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में विराजमान हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए अत्यंत शुभ संकेत हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ आपकी राशि के लिए 'रूचक योग' का विशेष प्रभाव मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वित्तीय लेनदेन के लिए बहुत ही भाग्यशाली और सुगम रहने वाला है. यदि आप अपने बिजनेस के लिए किसी नई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. एग्रीमेंट के लिए सुबह 08.15 से 10.15 बजे तक या दोपहर 01.15 से 02.15 बजे के मध्य का समय आपके लिए सबसे उत्तम और भाग्यशाली सिद्ध होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और निवेश से लाभ के मार्ग खुलेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आया है. चंद्रमा के 10वें भाव में होने से जॉब में कुछ सकारात्मक बदलाव होने के योग हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगे. बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग आज बेहतरीन रहेगी; आप सही मौका देखकर अपनी सैलरी हाइक या प्रमोशन की बात उनके सामने रख सकते हैं. मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन के दौरान सीनियर का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर होगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ेगी. संतान के साथ आपके संबंध आज बहुत मित्रवत होंगे, जिससे वे अपनी मन की हर बात आपसे साझा करेंगे. इससे घर में खुशहाली और आपसी समझ का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. घर में किसी मांगलिक चर्चा के होने से उत्साह बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सपनों को सच करने वाला साबित हो सकता है. जो छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनकी यह इच्छा आज परवान चढ़ेगी. आपको किसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से बुलावा या एडमिशन कन्फर्मेशन मिल सकता है. आपकी शैक्षणिक मेहनत आज रंग लाएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार है. आप स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान, फुर्तीला और तरोताजा महसूस करेंगे. इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके लंबे समय से रुके हुए काम बहुत तेजी से पूरे होंगे. मानसिक प्रसन्नता आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगी. नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज अत्यंत मजबूत रहने वाली है. वित्तीय लेनदेन में सुगमता आने से धन का प्रवाह बेहतर होगा. एग्रीमेंट और कागजी कार्यवाही के लिए शुभ समय का उपयोग करना आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएगा. पुराने निवेशों से भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 7

अनलक्की अंक: 4

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी.

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