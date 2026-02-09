Aaj ka Kark Rashifal 10 February 2026: कर्क राशिफल काम में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, पुराने दोस्तों से बात करके मन खुश रहेगा
Cancer Horoscope 10 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Kark Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति, विशेषकर ध्रुव योग, आपके कार्यों में स्थिरता प्रदान करेगी. हालांकि, मन में रह-रहकर बेचैनी का अनुभव हो सकता है, लेकिन किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात आपके तनाव को कम कर देगी. यदि कोई पुरानी जटिल समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आज पिता का मार्गदर्शन उसे हल करने में संजीवनी का काम करेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सकारात्मक है. आपके स्वास्थ्य के सितारे किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं दे रहे हैं. फिर भी, मानसिक शांति के लिए "अनावश्यक चिंतन" से बचें. संतुलित दिनचर्या बनाए रखें ताकि आप इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
बिजनेस के क्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाएंगे. ध्रुव योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे. यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यापार करते हैं, तो आज आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है; कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने के प्रबल योग हैं. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय उपयुक्त है.
जॉब और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर नए संपर्क बनाने का दिन है. ये नए संबंध भविष्य में आपके करियर की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. हालांकि, वर्कस्पेस पर परिणाम मिश्रित रह सकते हैं, इसलिए काम में फोकस बनाए रखें और अपनी एकाग्रता को भंग न होने दें.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सामाजिक जुड़ाव का है. पढ़ाई या प्रैक्टिस के बीच पुराने दोस्तों से फोन पर बात करना आपकी बोरियत को दूर करेगा और मन को हल्का करेगा. आज आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए कोई नया अवसर मिल सकता है.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज संतान सुख की प्राप्ति होगी. बच्चों की किसी उपलब्धि से माता-पिता का मान बढ़ेगा. नई पीढ़ी (New Generation) के कंधों पर आज घर की बड़ी जिम्मेदारी या बागडोर आ सकती है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे. उत्तर दिशा की यात्रा परिवार के साथ सुखद रहेगी.
- भाग्यशाली रंग: सफेद (White) - यह आपके मन को शांत रखेगा.
- भाग्यशाली अंक: 1 (अशुभ अंक: 6)
- शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक.
- अचूक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और "ॐ चंद्रमसे नमः" का जाप करें. इससे मन की बेचैनी दूर होगी.
(FAQs)
1. पांचवें भाव का चंद्रमा कर्क राशि के लिए क्यों खास है?
पांचवां भाव बुद्धि, संतान और प्रेम का होता है. कर्क राशि के लिए चंद्रमा स्वामी ग्रह है, अतः इस भाव में होने से यह आपकी मानसिक क्षमता को तेज करता है और संतान से सुख दिलाता है.
2. मन की बेचैनी दूर करने के लिए क्या करें?
सफेद रंग के वस्त्र पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. पिता से अपनी चिंताओं को साझा करें, उनकी सलाह आपको राहत देगी.
3. क्या आज किसी को पैसा उधार देना सही है?
आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, लेकिन राहुकाल (03:00 से 04:30) के दौरान किसी भी प्रकार के धन के लेनदेन से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL