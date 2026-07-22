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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 22 July 2026: साझेदारी से मिलेगा फायदा, करियर और बिजनेस में नए अवसर आपकी सफलता का रास्ता खोलेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 22 July 2026: साझेदारी से मिलेगा फायदा, करियर और बिजनेस में नए अवसर आपकी सफलता का रास्ता खोलेंगे

Virgo Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को व्यापार में साझेदारी का लाभ मिलेगा, नौकरी में राजनीति से दूर रहना होगा और बेरोजगारों को नई नौकरी का अवसर मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से साझेदारी के नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. कारोबार में कुछ नए नियम या नीतियां शुरुआत में चुनौती पैदा कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी और अनुशासन से उन्हें आसानी से अपनाने में सफल रहेंगे. व्यापार विस्तार और नए संपर्क बनाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर निष्पक्षता बनाए रखनी होगी. सही और गलत का निर्णय बिना किसी पक्षपात के करें. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर केवल अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा. बेरोजगार लोगों को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और जॉइनिंग लेटर मिलने के भी योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज बचत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आय के साथ-साथ खर्चों का भी संतुलन बनाए रखें. व्यापार से जुड़े नए अवसर भविष्य में आय बढ़ाने का माध्यम बन सकते हैं, इसलिए हर वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से बातचीत करके मन प्रसन्न रहेगा. पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क हो सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतुलित व्यवहार बनाए रखना रिश्तों के लिए लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. अनावश्यक तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या का पालन करें. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की सामग्री और नोट्स व्यवस्थित रखने चाहिए. परीक्षा के समय आवश्यक दस्तावेज या नोट्स खोजने में समय बर्बाद न हो, इसके लिए पहले से तैयारी रखें. नियमित अभ्यास सफलता की राह आसान करेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को लाल रंग की स्टेशनरी या पुस्तक दान करें. इससे करियर में प्रगति, व्यापार में नए अवसर और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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