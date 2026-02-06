हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Virgo Rashifal 7 February 2026: कन्या राशि लोन की टेंशन खत्म, बस गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क!

Aaj ka Virgo Rashifal 7 February 2026: कन्या राशि लोन की टेंशन खत्म, बस गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क!

Virgo Horoscope 7 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (2nd House) में गोचर कर रहे हैं. यह धन, वाणी और संचित पूंजी का स्थान है. चंद्रमा की यह स्थिति आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रही है. हालांकि, शूल योग आपके व्यावसायिक संबंधों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज आप बहुत अच्छा और उत्साहित महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता रहेगी और शारीरिक स्फूर्ति के कारण आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. उत्साह बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेते रहें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सावधानी और अवसर" दोनों का है.

  • पैसे का लेन-देन: आज किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. धन के लेन-देन में छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है.
  • बिजनेस लोन: यदि आप व्यापार विस्तार के लिए ऋण (Loan) लेने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आवेदन के लिए श्रेष्ठ है. अपने सभी दस्तावेज (Documents) तैयार रखें, लोन पास होने की प्रबल संभावना है.
  • साझेदारी: शूल योग के प्रभाव से पार्टनरशिप में किए जा रहे कार्यों में सफलता और लाभ के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा.

  • मार्केटिंग: मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज ऑफिशियल ट्रैवलिंग (यात्रा) के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.
  • कार्यस्थल का माहौल: ऑफिस में आज आपको कुछ नीरसता (Boredom) महसूस हो सकती है. काम में मन कम लगेगा, लेकिन सलाह दी जाती है कि अनावश्यक गपशप या गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा काम का बोझ बढ़ सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन सीखने का है.

  • गुरु का मार्गदर्शन: आज आपके टीचर या कोच द्वारा दी गई सीख आपके बहुत काम आएगी. उनकी सलाह को हल्के में न लें, यह आपके करियर की दिशा बदल सकती है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा.

  • विवाह: जो जातक विवाह योग्य हैं और जीवनसाथी की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई अच्छा मैच (रिश्ता) मिल सकता है. बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है.
  • वाणी: दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी को प्रभावी बनाएगा, जिससे आप परिवार के सदस्यों का दिल जीतने में सफल रहेंगे.


  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय धन का लेन-देन न करें).
  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी. मां लक्ष्मी को कमल का फूल या सफेद पुष्प अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

(FAQs)

1. कन्या राशि वालों को आज धन के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
   चंद्रमा दूसरे भाव में है, इसलिए आज किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करके निवेश न करें. "पॉकेट फ्रेंडली" बजट बनाकर चलना ही आज आपकी सबसे बड़ी बचत होगी.

2. लोन प्रक्रिया को तेज करने के लिए आज क्या करें?
    आज अपने बैंकिंग दस्तावेजों को दोबारा चेक करें. दोपहर 12:15 से 01:30 के बीच आवेदन करना या बैंक अधिकारियों से मिलना सफलता दिला सकता है.

3. विवाह की चर्चा शुरू करने के लिए आज का दिन कैसा है?
     आज का दिन बहुत शुभ है. शुक्र और बुध की अनुकूलता के कारण बातचीत सकारात्मक दिशा में जाएगी. अपनी बात स्पष्टता और ईमानदारी से रखें.

Dhanu Weekly Rashifal 2026: अड़चनें बढ़ेंगी, खर्च और टेंशन के बीच धनु राशि वाले संभलकर बढ़ाएं कदम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
जनरल नॉलेज
Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
लाइफस्टाइल
Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget