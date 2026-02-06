हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Rashifal 2026: अड़चनें बढ़ेंगी, खर्च और टेंशन के बीच धनु राशि वाले संभलकर बढ़ाएं कदम

Dhanu Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): धनु राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस दौरान करियर और कारोबार में आ रही कुछ अड़चनें आपको परेशान कर सकती हैं, वहीं घर-परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है. ऐसे में बेवजह चिंता करने के बजाय शांत मन से समाधान पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

सप्ताह का पूर्वार्ध काफी व्यस्तता और भागदौड़ भरा रह सकता है. छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलने की संभावना रहेगी. सप्ताह के मध्य में शत्रुओं या विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. किसी भी काम में लापरवाही या जल्दबाजी से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

आर्थिक मामलों में भी सतर्कता जरूरी रहेगी। धन का लेन-देन सोच-समझकर करें और किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से फिलहाल बचें. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी महत्वपूर्ण कार्य में परिजनों या सहयोगियों का अपेक्षित साथ न मिलने से मन खिन्न रह सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, खासकर पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना कठिन हो. प्रेम संबंधों में भी संयम और समझदारी से कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा.

उपाय: मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Weekly Rashifal 2026: वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल, खर्च, विरोधी और अटके काम दे सकते हैं टेंशन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
