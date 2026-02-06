Aaj ka Singh Rashifal 7 February 2026: सिंह राशि बदलेगी तकदीर! ऑफिस में मचेगा आपका डंका, सफलता की नई उड़ान को तैयार!
Leo Horoscope 7 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Singh Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (3rd House) में गोचर कर रहे हैं. यह भाव पराक्रम और भाई-बहनों का है. आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन चंद्रमा की इस स्थिति के कारण किसी मित्र के साथ बहस होने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें और रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. मानसिक रूप से आप काफी मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, भागदौड़ और काम की व्यस्तता के कारण शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार लें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "तालमेल" बिठाने का है.
- मैनेजमेंट: बिजनेस में कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाना जरूरी है. धैर्य और संयम से काम लें, परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में होंगी.
- पार्टनरशिप: साझेदारी के कार्यों में आज लाभ के योग हैं. पार्टनर के साथ मिलकर काम करने से बिजनेस की ग्रोथ में तेजी आएगी.
- निवेश: आज निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और 02:30 से 03:30 का समय श्रेष्ठ है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज हलचल रहेगी.
- बॉस के साथ मीटिंग: ऑफिस में आज बॉस के साथ आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. इस मीटिंग के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो भविष्य में लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी.
- सावधानी: एंप्लॉयड पर्सन आज अपने काम करने के पुराने तरीके में बदलाव न करें, जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दें. स्थिरता ही आज आपकी ताकत है.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है.
-
सफलता के योग: यदि आज आपका कोई एग्जाम है, तो सफलता मिलने के प्रबल चांसेज हैं. मन लगाकर पढ़ाई करें, आपकी एकाग्रता आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगी.
-
न्यू जनरेशन: युवाओं के फ्रेंड सर्किल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नए दोस्त बनाते समय सतर्क रहें.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे.
-
दाम्पत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है. छोटी-मोटी बातों को तूल न दें.
-
सामाजिक प्रतिष्ठा: परिवार में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (महत्वपूर्ण काम इस समय न करें).
- भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
- भाग्यशाली अंक: 3
- अशुभ अंक: 9
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
(FAQs)
1. सिंह राशि वालों के लिए आज करियर में तरक्की का क्या योग है?
आज बॉस के साथ होने वाली मीटिंग आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. बढ़ी हुई जिम्मेदारियां वास्तव में आपके प्रमोशन की नींव रखेंगी.
2. दोस्तों के साथ होने वाली बहस से कैसे बचें?
तीसरे भाव का चंद्रमा स्वभाव में थोड़ा उग्रपन ला सकता है. आज दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें.
3. आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करें?
आज अपने कर्मचारियों के साथ बोनस या प्रोत्साहन की बात करना आपके बिजनेस की उत्पादकता बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा.
Kanya Weekly Rashifal 2026: छोटी गलती पड़ सकती है भारी, कन्या राशि वाले सतर्क रहें वरना नुकसान तय!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL