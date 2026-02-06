हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 7 February 2026: सिंह राशि बदलेगी तकदीर! ऑफिस में मचेगा आपका डंका, सफलता की नई उड़ान को तैयार!

Aaj ka Singh Rashifal 7 February 2026: सिंह राशि बदलेगी तकदीर! ऑफिस में मचेगा आपका डंका, सफलता की नई उड़ान को तैयार!

Leo Horoscope 7 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (3rd House) में गोचर कर रहे हैं. यह भाव पराक्रम और भाई-बहनों का है. आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन चंद्रमा की इस स्थिति के कारण किसी मित्र के साथ बहस होने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें और रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. मानसिक रूप से आप काफी मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, भागदौड़ और काम की व्यस्तता के कारण शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "तालमेल" बिठाने का है.

  • मैनेजमेंट: बिजनेस में कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाना जरूरी है. धैर्य और संयम से काम लें, परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में होंगी.
  • पार्टनरशिप: साझेदारी के कार्यों में आज लाभ के योग हैं. पार्टनर के साथ मिलकर काम करने से बिजनेस की ग्रोथ में तेजी आएगी.
  • निवेश: आज निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और 02:30 से 03:30 का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज हलचल रहेगी.

  • बॉस के साथ मीटिंग: ऑफिस में आज बॉस के साथ आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. इस मीटिंग के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो भविष्य में लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी.
  • सावधानी: एंप्लॉयड पर्सन आज अपने काम करने के पुराने तरीके में बदलाव न करें, जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दें. स्थिरता ही आज आपकी ताकत है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है.

  • सफलता के योग: यदि आज आपका कोई एग्जाम है, तो सफलता मिलने के प्रबल चांसेज हैं. मन लगाकर पढ़ाई करें, आपकी एकाग्रता आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगी.

  • न्यू जनरेशन: युवाओं के फ्रेंड सर्किल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नए दोस्त बनाते समय सतर्क रहें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे.

  • दाम्पत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है. छोटी-मोटी बातों को तूल न दें.

  • सामाजिक प्रतिष्ठा: परिवार में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (महत्वपूर्ण काम इस समय न करें).
  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 9
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(FAQs)

1. सिंह राशि वालों के लिए आज करियर में तरक्की का क्या योग है?
   आज बॉस के साथ होने वाली मीटिंग आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. बढ़ी हुई जिम्मेदारियां वास्तव में आपके प्रमोशन की नींव रखेंगी.

2. दोस्तों के साथ होने वाली बहस से कैसे बचें?
    तीसरे भाव का चंद्रमा स्वभाव में थोड़ा उग्रपन ला सकता है. आज दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें.

3. आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करें?
    आज अपने कर्मचारियों के साथ बोनस या प्रोत्साहन की बात करना आपके बिजनेस की उत्पादकता बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा.

Kanya Weekly Rashifal 2026: छोटी गलती पड़ सकती है भारी, कन्या राशि वाले सतर्क रहें वरना नुकसान तय!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
जनरल नॉलेज
Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
लाइफस्टाइल
Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget