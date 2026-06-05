Aaj ka Kanya Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को पूरी तरह भरने और ऐतिहासिक व्यावसायिक फैसले लेने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको संचित धन-निवेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आज आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र होने से बिजनेसमैन को मार्केट में 'डबल ब्लेसिंग' (दोहरा आशीर्वाद) मिलेगी; बिजनेस में आज आपको जो भी बड़ा या साहसिक कदम उठाना है, बिना झिझक के उठाइए, कोई बड़ी पेंडिंग डील क्लोज (Close) करनी हो तो आज का दिन महाशुभ है.

इसके साथ ही, परिवार की सही सलाह से बिजनेस में किसी 'नए आउटलेट' (New Outlet या नई शाखा) के भव्य ओपनिंग या विस्तार के बारे में एक शानदार प्लानिंग आसानी से बन सकती है; यदि आप इसे धरातल पर लाने की सोच रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में उनका वर्चस्व और सम्मान को चरम पर ले जाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपके लिए 'किंग जैसी फीलिंग' (राजा जैसा महसूस होना) आपके मन में आएगी; कार्यस्थल पर सीनियर्स की तरफ से आपको खुली सराहना मिलेगी और जूनियर्स से गजब का रेस्पेक्ट (आदर) प्राप्त होगा, जिससे दफ्तर में आपकी लीडरशिप इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावी रहेगी.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस शानदार पॉजिटिव एनर्जी का पूरा सही यूज करिए और अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर (प्रेरित) करिए. वर्कप्लेस पर आपको अपने नियमित ऑफिशियल काम को करने के लिए भीतर से एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी, जिससे आपके लिए सफलता के कई नए रास्ते आसानी से खुलते जाएंगे. हालांकि, आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा; आज आपके विरोधी या शत्रु अचानक आपके कार्यों की झूठी प्रशंसा कर सकते हैं; इसलिए पूरी तरह अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यह आपको भ्रमित कर पीठ पीछे भितरघात करने की उनकी कोई गुप्त चाल हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विशेष रूप से विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी रफ्तार बढ़ाने का है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि और विद्या को सुदृढ़ करेगा. फॉरेन स्टडी (विदेश में उच्च शिक्षा) के लिए जो स्टूडेंट्स पिछले लंबे समय से कड़ा प्रयास कर रहे थे, वे आज पूरी तरह अपनी स्टडी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और प्रामाणिक नोट्स बनाएं, ताकि आप अपने इस सुनहरे सपने को पूरी तरह सफल बना पाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को दुगना करने और रोमांस घोलने का रहेगा. वाशि योग के शुभ प्रभाव से आज आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण, मधुर और सुखद बना रहेगा; जीवनसाथी के साथ आपसी रिश्तों में गजब का रोमांस और गहराई बनी रहेगी, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ही बेहतरीन बना रहेगा. आपके भीतर गजब की कार्यक्षमता और ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. विरोधियों के भितरघात की आशंका से थोड़ा सतर्क रहें, मानसिक रूप से खुद को शांत रखने के लिए शाम को वॉक या ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और विरोधियों के भितरघात से रक्षा के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

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