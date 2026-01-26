स्वास्थ्य राशिफल
थकान, सुस्ती और शुगर लेवल से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. डायबिटीज मरीज विशेष सावधानी रखें. समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम जरूरी है. तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान लाभकारी रहेंगे.
बिजनेस राशिफल
डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनदेखी नुकसान दे सकती है. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और गूगल एड्स पर ध्यान देना जरूरी है. लेनदेन में बेहद सावधानी रखें, क्योंकि भरोसेमंद व्यक्ति भी धोखा दे सकता है. किसी नए निवेश से पहले पूरी जांच करें.
जॉब व करियर राशिफल
आलस्य प्रगति में बाधा बन सकता है. वर्कप्लेस पर अपने कार्य खुद निपटाएं, दूसरों पर निर्भरता नुकसान दे सकती है. सीनियर्स आपकी कार्यशैली पर नजर रख सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखें. छोटी-छोटी उपलब्धियां आगे बड़े अवसर का रास्ता खोलेंगी.
फाइनेंस राशिफल
धन मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्च रोकें. उधार देने या लेने से बचें. सेविंग बढ़ाने पर ध्यान दें, अभी रिस्क लेने का समय नहीं है.
प्रेम व परिवार राशिफल
लाइफ पार्टनर से व्यर्थ की बहस हो सकती है. शांत रहकर संवाद करें. परिवार में धैर्य और समझदारी से ही शांति बनी रहेगी. युवा वर्ग बड़ों का सम्मान करें, इससे संबंध मजबूत होंगे.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन गुरु का सम्मान करें. उनका मार्गदर्शन सफलता दिला सकता है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें.
भाग्यशाली रंग – पर्पल
भाग्यशाली अंक – 8
अभाग्य अंक – 2
उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 21 बार जप करें और हरे मूंग का दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना सही है?
नहीं, पहले पूरी जांच करें.
Q2. करियर में प्रगति कैसे मिलेगी?
आलस्य छोड़कर जिम्मेदारी से काम करें.
Q3. स्वास्थ्य में मुख्य सावधानी क्या?
डायबिटीज कंट्रोल रखें और योग करें.