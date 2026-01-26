हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 27 January 2026: कन्या राशि को लेनदेन में सतर्कता, कार्यस्थल पर खुद संभालें जिम्मेदारी

Virgo Horoscope 27 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. खासकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें. घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग का बल्ब लगाना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

स्वास्थ्य राशिफल
थकान, सुस्ती और शुगर लेवल से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. डायबिटीज मरीज विशेष सावधानी रखें. समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम जरूरी है. तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान लाभकारी रहेंगे.

बिजनेस राशिफल
डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनदेखी नुकसान दे सकती है. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और गूगल एड्स पर ध्यान देना जरूरी है. लेनदेन में बेहद सावधानी रखें, क्योंकि भरोसेमंद व्यक्ति भी धोखा दे सकता है. किसी नए निवेश से पहले पूरी जांच करें.

जॉब व करियर राशिफल
आलस्य प्रगति में बाधा बन सकता है. वर्कप्लेस पर अपने कार्य खुद निपटाएं, दूसरों पर निर्भरता नुकसान दे सकती है. सीनियर्स आपकी कार्यशैली पर नजर रख सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखें. छोटी-छोटी उपलब्धियां आगे बड़े अवसर का रास्ता खोलेंगी.

फाइनेंस राशिफल
धन मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्च रोकें. उधार देने या लेने से बचें. सेविंग बढ़ाने पर ध्यान दें, अभी रिस्क लेने का समय नहीं है.

प्रेम व परिवार राशिफल
लाइफ पार्टनर से व्यर्थ की बहस हो सकती है. शांत रहकर संवाद करें. परिवार में धैर्य और समझदारी से ही शांति बनी रहेगी. युवा वर्ग बड़ों का सम्मान करें, इससे संबंध मजबूत होंगे.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन गुरु का सम्मान करें. उनका मार्गदर्शन सफलता दिला सकता है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें.

भाग्यशाली रंग – पर्पल
भाग्यशाली अंक – 8
अभाग्य अंक – 2

उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 21 बार जप करें और हरे मूंग का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही है?
नहीं, पहले पूरी जांच करें.

Q2. करियर में प्रगति कैसे मिलेगी?
आलस्य छोड़कर जिम्मेदारी से काम करें.

Q3. स्वास्थ्य में मुख्य सावधानी क्या?
डायबिटीज कंट्रोल रखें और योग करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget