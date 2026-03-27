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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: सावधान रहें, धैर्य रखें! धन, करियर और रिश्ते में बड़ी चुनौतियां!

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: सावधान रहें, धैर्य रखें! धन, करियर और रिश्ते में बड़ी चुनौतियां!

Taurus Weekly Horoscope: इस सप्ताह वृष राशि वालों को हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा. खर्च बढ़ेंगे और आय प्रभावित हो सकती है, इसलिए बजट कंट्रोल जरूरी है. जानिए वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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Taurus Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और धैर्य का टेस्ट लेने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान जीवन के किसी भी क्षेत्र चाहे वह करियर हो, धन हो या निजी जीवन में बड़ा कदम उठाने से पहले गहराई से सोच-विचार करना बेहद जरूरी रहेगा.

जल्दबाजी या कन्फ्यूजन में लिया गया फैसला आपको सीधे आर्थिक और मानसिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है.

सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, जहां आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपेक्षा से अधिक खर्च करना पड़े. आय सीमित रहने और खर्चों के बढ़ने से आपका पूरा बजट गड़बड़ा सकता है. इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल कंट्रोल और प्रायोरिटी सेट करना.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट देने में थोड़ा समय लेगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके कई काम धीमी गति से पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर निराशा और अधीरता बढ़ सकती है. आपको बार-बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं.

अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस दौरान आपको मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल सकती है. काम के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन उसका तुरंत फायदा नजर नहीं आएगा. यहां सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है हड़बड़ी में कोई बड़ा फैसला लेना. यह समय रणनीति बदलने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का है.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा. ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. खासकर गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया देना या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना आपकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है.

धन स्थिति

यह सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपकी आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है. खासकर सप्ताह की शुरुआत में किसी जरूरी काम या जिम्मेदारी के चलते आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है.

सबसे अहम चेतावनी यह है कि इस दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचें. अगर आपने भावनाओं में आकर किसी को पैसा दे दिया, तो उसके वापस मिलने की संभावना कमजोर रहेगी. साथ ही, धन के लेनदेन में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है.

निवेश के मामले में भी यह समय सतर्क रहने का है. बिना रिसर्च और सलाह के कोई बड़ा निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. बेहतर यही रहेगा कि आप इस सप्ताह अपने खर्चों को सीमित रखें और सेविंग्स पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको संकेत देगा कि आप अपनी दिनचर्या को गंभीरता से लें. लगातार भागदौड़, तनाव और काम का दबाव आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है.

आपको थकान, सिरदर्द या नींद से जुड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. अगर आपने समय रहते इन्हें कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने रूटीन में थोड़ा संतुलन लाएं.

समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और हल्का व्यायाम आपकी स्थिति को बेहतर बना सकता है. यहां लापरवाही करना सीधा आपके बाकी सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा यह बात समझ लो.

रिश्ते और पारिवारिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह संतुलन और समझदारी की मांग करेगा. हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि मुश्किल समय में आपके अपने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे आपको मानसिक सहारा मिलेगा.

परिवार के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा कि किसी भी बात को लेकर अनावश्यक तनाव न बढ़े. खासकर अपनी बात को सही तरीके से रखना और दूसरों की बात को समझना जरूरी रहेगा.

प्रेम संबंधों में भी आपको धैर्य रखने की जरूरत है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनाएं. इस सप्ताह आपका व्यवहार ही तय करेगा कि आपका रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह वृष राशि के जातकों के लिए सावधानी और नियंत्रण का समय है. यहां जल्दबाजी, भावनात्मक निर्णय और फाइनेंशियल लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं, अगर आप धैर्य, समझदारी और प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो आप इस चुनौतीपूर्ण समय को बिना बड़े नुकसान के पार कर सकते हैं.

उपाय

श्रीसूक्त का नियमित पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Taurus Weekly Horoscope
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