स्वास्थ्य राशिफल
मौसम बदलाव का असर सेहत पर दिख सकता है. खासकर हृदय रोगियों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए. जंक फूड से दूरी रखें, हल्की वॉक और श्वास संबंधी व्यायाम लाभ देंगे. पर्याप्त नींद भी जरूरी है.
बिजनेस राशिफल
नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लॉन्च करने के लिए समय अनुकूल है. मार्केट में प्रतिस्पर्धियों की रणनीति से सीखने का मौका मिलेगा. हालांकि स्टॉक मार्केट निवेश में जल्दबाजी न करें. रिसर्च और एक्सपर्ट सलाह के बाद ही कदम उठाएं. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखें.
जॉब व करियर राशिफल
ऑफिस में सीनियर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है. आपके काम की सराहना और सैलरी वृद्धि की चर्चा संभव है. सहकर्मियों से तालमेल अच्छा रहेगा. करियर ग्रोथ के लिए यह समय नेटवर्किंग बढ़ाने का है. अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.
फाइनेंस राशिफल
धन लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलें. फैमिली जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, फिर भी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी.
प्रेम व परिवार राशिफल
घर में खुशियों का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार रखें. परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिल सकता है. पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. युवा वर्ग काम टालने की आदत सुधारे.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को गलत संगति से बचना होगा. फोकस बनाए रखें. पराक्रम योग मेहनत का फल दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुशासन जरूरी है.
भाग्यशाली रंग – गोल्डन
भाग्यशाली अंक – 8
अभाग्य अंक – 2
उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
हां, योजना सही हो तो लाभ मिल सकता है.
Q2. जॉब में प्रमोशन के योग हैं?
सीनियर्स से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
Q3. सेहत में मुख्य सावधानी क्या?
हृदय और लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान रखें.