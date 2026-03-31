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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 1 अप्रैल 2026 को इन राशियों को मिलेंगे सुनहरे अवसर, जानें बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal: 1 अप्रैल 2026 को इन राशियों को मिलेंगे सुनहरे अवसर, जानें बुधवार के सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal 1 April 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक को होगा धन का लाभ, जानिए मेष से मीन राशियों का बुधवार का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 1 April 2026: ग्रहों की चाल के अनुसार 1 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है. कुछ जातकों को करियर और धन के मामलों में लाभ मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

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मेष राशि (Aries)

अप्रैल माह का पहला दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. लंबित कार्यों के कारण दिनभर भागदौड़ बनी रहेगी. अनावश्यक चिंताएं आपके फोकस को भटका सकती हैं, जिससे काम प्रभावित हो सकता है. परिवार में गुस्से के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन कई स्रोतों से धन लाभ के योग हैं.
Finance: आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.
Love: परिवार के सदस्यों के साथ बहस से बचें और संयम रखें.
Health: तनाव और थकान महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: लाल 
शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा. रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

Career: नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी.
Finance: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Love: पार्टनर के लिए कुछ खास करने का मन बनेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है और दोस्तों की मदद से काम पूरे होंगे. दांपत्य जीवन में सुधार आएगा.

Career: नौकरी में नए ऑफर या बेहतर अवसर मिल सकते हैं.
Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और लाभ के संकेत हैं.
Love: जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे.
Health: मानसिक शांति का अनुभव होगा.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. बोलचाल में सावधानी रखें, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है.

Career: नौकरी और व्यापार में दिन सामान्य रहेगा, नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं.
Finance: नए स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है.
Love: रिश्तों में समझदारी से काम लें.
Health: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी.
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा. करियर में तरक्की के संकेत हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा. छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है.

Career: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
Finance: व्यापार में बड़ी डील से लाभ हो सकता है.
Love: परिवार और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.
Health: ऊर्जा और फोकस बना रहेगा.
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें.

Career: विरोधियों की चालों को समझकर आगे बढ़ना होगा.
Finance: निवेश के लिए दिन ठीक है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.
Love: जीवनसाथी के साथ जरूरी बातचीत होगी.
Health: तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी.

Career: रचनात्मक कार्यों में सफलता और पहचान मिलेगी.
Finance: आय के नए स्रोत बनेंगे.
Love: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
Health: स्वास्थ्य में सुधार होगा.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन सामान्य रहेगा. आप अपने रुके हुए काम पूरे करने में लगे रहेंगे. लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Career: काम में फोकस बनाए रखें, नहीं तो परेशानी हो सकती है.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन विवाद से बचें.
Health: मानसिक तनाव हो सकता है.
शुभ रंग: गहरा लाल
शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा. खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी आमदनी से संतुलन बना रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

Career: पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा.
Finance: आय अच्छी रहेगी, जिससे तनाव कम रहेगा.
Love: भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.
Health: मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन अनुकूल रहेगा. सामाजिक कार्यों में भाग लेकर सम्मान मिलेगा. परिवार का सहयोग बना रहेगा, लेकिन घरेलू मामलों में सतर्क रहें.

Career: काम पर ध्यान देना जरूरी है, लापरवाही नुकसान दे सकती है.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन विवाद से बचें.
Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. रुका हुआ धन मिलने के योग हैं और निवेश से लाभ होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Career: नई नौकरी या इंटरव्यू के अवसर मिल सकते हैं.
Finance: अटका पैसा मिलेगा और निवेश लाभ देगा.
Love: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

Career: ऑफिस में अपने काम पर फोकस रखें और विवाद से बचें.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: पार्टनर से बातचीत कर रिश्तों को मजबूत करें.
Health: चोट या थकान की संभावना है, सतर्क रहें.
शुभ रंग: सुनहरा पीला
शुभ अंक: 3

April Ekadashi 2026: अप्रैल में एकादशी कब-कब ? वरूथिनी और मोहिनी एकादशी की डेट जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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