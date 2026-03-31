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Tarot Card Reading 1 April 2026: अप्रैल का यह पहला दिन आप सभी के लिए मिला-जुला रहने वाला है. टैरो कार्ड्स के मुताबिक, आज कुछ राशियों के सितारे बुलंदी पर होंगे, वहीं कुछ लोगों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी.

आज का दिन मकर और मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है, लेकिन वृषभ और तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. करियर से लेकर सेहत तक, आज कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मशहूर टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज आपकी राशि के लिए कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन मेष राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. व्यापारिक मामलों के लिए छोटी-मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.

वृष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि भवन या भूमि की खरीददारी के लिए आज का दिन अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है. आपके करियर में कुछ बदलाव या फिर कोई फेरबदल हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आने वाले है. आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना चाहिए. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर अनबन होने की आशंका बन रही है. अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रहेगा. दूसरों के मामले में ज्यादा दखल ना दें, अन्यथा आपको मानहानि या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि घरेलू जीवन में आपको थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों की वजह से कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान रखें. व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा और व्यापारिक साख भी बढ़ेगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपके खर्चे कम हो जाएंगे, जिससे आपका मन शांति का अनुभव करेगा. संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती हैं. माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा. नौकरी पेशा जातकों के करियर में अच्छी उन्नति होगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों को आज अच्छा धन लाभ होगा और किसी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं. आपके परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा. यदि आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज के दिन आपको अपने बिजनस या ऑफिस की ओर से लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है. भाइयों और मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और परिवार में कोई शुभ आयोजन भी हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपने आपके लिए कुछ समय निकालें और अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि किसी भी कार्य में प्रमाद हानिकारक हो सकता है. परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी नुकसान पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है. अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज विदेश यात्रा का योग बन रहा है. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. छात्रों की पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम है. संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन की सूचना मिल सकती है. भाइयों के सहयोग से आपके कई कार्य पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.