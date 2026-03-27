Cancer Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है. खासकर इस सप्ताह आपका व्यवहार, वाणी और निर्णय लेने की क्षमता ही तय करेगी कि आपको लाभ मिलेगा या हानि.

इस सप्ताह आपको जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. जल्दबाजी या भावनाओं में आकर लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इसलिए जितना हो सके, शांत रहकर और परिस्थितियों को समझकर ही आगे बढ़ें.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह औसत रहने वाला है, लेकिन यहां आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गलतियों से बचना. नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. अगर आपने अहंकार या गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया दी, तो उसका सीधा असर आपके काम और इमेज पर पड़ेगा.

ऑफिस में इस दौरान कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश कर सकते हैं. इसलिए दूसरों की बातों में उलझने की बजाय अपने काम पर फोकस करना ज्यादा समझदारी होगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह खास सतर्कता बरतनी होगी. किसी भी बड़ी डील या निवेश से पहले अपने भरोसेमंद लोगों या विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें. बिना जांच-पड़ताल के लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.

कागजी कार्यों को लेकर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. अगर आपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर पूरे नहीं किए, तो आपको बेवजह की कानूनी या प्रशासनिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपकी आय स्थिर रह सकती है, लेकिन अनियोजित खर्च आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं.

इस सप्ताह आपको खास तौर पर जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लिया गया फैसला आपको नुकसान की ओर ले जा सकता है. बेहतर यही रहेगा कि आप सुरक्षित निवेश विकल्पों पर ध्यान दें और खर्चों को नियंत्रित रखें.

धन के लेनदेन में भी सावधानी बरतना जरूरी है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना इस समय सही नहीं होगा. छोटी सी चूक भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको संकेत दे रहा है कि आप अपने शरीर और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज न करें. तनाव, काम का दबाव और भावनात्मक अस्थिरता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है.

आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, थकान या सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं. अगर आपने समय रहते इन्हें संभाला नहीं, तो यह आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.

इसलिए जरूरी है कि आप अपने खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें. पर्याप्त नींद लें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नाजुक रह सकती है. इस दौरान किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी या विवाद होने की संभावना है. यहां सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देना.

अगर आपने छोटी बात को बड़ा बना दिया, तो वर्षों से बना रिश्ता भी खराब हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद से बचें.

प्रेम संबंधों में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है. इस सप्ताह दिखावा या अनावश्यक प्रदर्शन आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. इससे न केवल आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है, बल्कि सामाजिक छवि पर भी असर पड़ सकता है.

बेहतर यही रहेगा कि आप अपने रिश्ते को सादगी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए सतर्कता और आत्मनियंत्रण का समय है. यहां आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. गुस्सा, जल्दबाजी और लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, जबकि धैर्य और समझदारी आपको समस्याओं से बचा सकते हैं.

उपाय

शिव महिम्न स्तोत्र का नियमित पाठ करें.

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