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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 21 April 2026: कन्या राशि आज अपनी सूझबूझ से बनेंगे मार्केट लीडर, बिजनेस में कम लागत और भारी मुनाफे के योग

Aaj ka Kanya Rashifal 21 April 2026: कन्या राशि आज अपनी सूझबूझ से बनेंगे मार्केट लीडर, बिजनेस में कम लागत और भारी मुनाफे के योग

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे. बिजनेस में मार्केट लीडर बनने और करियर में बड़ी उपलब्धि के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:25 AM (IST)
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  • कर्म भाव में चंद्रमा करियर और राजनीतिक उन्नति के द्वार खोलेगा।
  • व्यापार में आधुनिक सोच और रिस्क लेने की क्षमता से भारी मुनाफे होंगे।
  • नौकरीपेशा लोगों के प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मार्केट में धूम मचा देंगे।
  • छात्रों व खेल जगत से जुड़े युवाओं को बड़ी उपलब्धि मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन "कर्म प्रधान" रहेगा. चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (10th House) यानी कर्म भाव में संचरण करेंगे, जो करियर और राजनीतिक उन्नति के द्वार खोलेगा. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा. शुभ कार्यों और इंटरव्यू के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप अपनी आधुनिक सोच और रिस्क लेने की क्षमता के कारण मार्केट लीडर बनकर उभरेंगे. विकट परिस्थितियों में आपकी बनाई गई सप्लाई चेन रणनीति दूसरों के लिए मिसाल बनेगी. टैरिफ में कटौती और ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट जैसे सरकारी फैसलों से आपकी मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी, जिससे मुनाफे में भारी वृद्धि के योग हैं. सप्लाई गैप को भरने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम आज आपको बड़ा रिवॉर्ड दिलाएंगे. आर्थिक निवेश के लिए भी आज का दिन उत्तम है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
आज का दिन नौकरीपेशा लोगों के नाम रहेगा. आपके द्वारा डिजाइन किया गया कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आज मार्केट में धूम मचा देगा, जिससे कंपनी में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप आज किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा. घर से निकलते समय अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की हर तरफ प्रशंसा होगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन किसी 'गोल्ड मेडल' जैसी बड़ी उपलब्धि का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ-साथ नई स्किल्स सीखने में लगेगा. बच्चों की प्रगति देखकर अभिभावकों का मन प्रसन्न रहेगा; उनकी मेहनत भविष्य संवारने वाली साबित होगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का है. डिजिटल कैंपेनिंग के जरिए आप जनता के दिलों में खास जगह बनाएंगे. सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उठाई गई आपकी आवाज का गहरा असर होगा और आपको जनसमर्थन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. यदि आप लंबे समय से रक्त संचार (Blood Circulation) या नसों से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आज उनमें उल्लेखनीय सुधार महसूस होगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
 भाग्यशाली अंक: 5
 अशुभ अंक: 3
 आज का उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ बाजरा खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू में सफलता का सूत्र क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच इंटरव्यू देना और उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रस्थान करना सफलता दिलाएगा.

2. आज बिजनेस में मुनाफे के क्या कारण रहेंगे?
कम मैन्युफैक्चरिंग लागत और आपकी रिस्क लेने की क्षमता आज व्यापार में बड़े मुनाफे और मार्केट लीडरशिप का कारण बनेगी.

3. आज स्वास्थ्य में किन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है?
आज नसों और रक्त प्रवाह (Blood Flow) से जुड़ी दिक्कतों में काफी राहत मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू में सफलता का सूत्र क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच इंटरव्यू देना और उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रस्थान करना सफलता दिलाएगा।

आज बिजनेस में मुनाफे के क्या कारण रहेंगे?

कम मैन्युफैक्चरिंग लागत और आपकी रिस्क लेने की क्षमता आज व्यापार में बड़े मुनाफे और मार्केट लीडरशिप का कारण बनेगी।

आज स्वास्थ्य में किन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है?

आज नसों और रक्त प्रवाह (Blood Flow) से जुड़ी दिक्कतों में काफी राहत मिलने की संभावना है।

आज छात्रों और खिलाड़ियों के लिए कैसा दिन रहेगा?

आज का दिन छात्रों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए उपलब्धियों से भरा है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए बड़ी सफलता का संकेत है।

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