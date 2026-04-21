Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्म भाव में चंद्रमा करियर और राजनीतिक उन्नति के द्वार खोलेगा।

व्यापार में आधुनिक सोच और रिस्क लेने की क्षमता से भारी मुनाफे होंगे।

नौकरीपेशा लोगों के प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मार्केट में धूम मचा देंगे।

छात्रों व खेल जगत से जुड़े युवाओं को बड़ी उपलब्धि मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन "कर्म प्रधान" रहेगा. चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (10th House) यानी कर्म भाव में संचरण करेंगे, जो करियर और राजनीतिक उन्नति के द्वार खोलेगा. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा. शुभ कार्यों और इंटरव्यू के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप अपनी आधुनिक सोच और रिस्क लेने की क्षमता के कारण मार्केट लीडर बनकर उभरेंगे. विकट परिस्थितियों में आपकी बनाई गई सप्लाई चेन रणनीति दूसरों के लिए मिसाल बनेगी. टैरिफ में कटौती और ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट जैसे सरकारी फैसलों से आपकी मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी, जिससे मुनाफे में भारी वृद्धि के योग हैं. सप्लाई गैप को भरने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम आज आपको बड़ा रिवॉर्ड दिलाएंगे. आर्थिक निवेश के लिए भी आज का दिन उत्तम है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

आज का दिन नौकरीपेशा लोगों के नाम रहेगा. आपके द्वारा डिजाइन किया गया कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आज मार्केट में धूम मचा देगा, जिससे कंपनी में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप आज किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा. घर से निकलते समय अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की हर तरफ प्रशंसा होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन किसी 'गोल्ड मेडल' जैसी बड़ी उपलब्धि का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ-साथ नई स्किल्स सीखने में लगेगा. बच्चों की प्रगति देखकर अभिभावकों का मन प्रसन्न रहेगा; उनकी मेहनत भविष्य संवारने वाली साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का है. डिजिटल कैंपेनिंग के जरिए आप जनता के दिलों में खास जगह बनाएंगे. सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उठाई गई आपकी आवाज का गहरा असर होगा और आपको जनसमर्थन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. यदि आप लंबे समय से रक्त संचार (Blood Circulation) या नसों से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आज उनमें उल्लेखनीय सुधार महसूस होगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ बाजरा खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए आज इंटरव्यू में सफलता का सूत्र क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच इंटरव्यू देना और उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रस्थान करना सफलता दिलाएगा.

2. आज बिजनेस में मुनाफे के क्या कारण रहेंगे?

कम मैन्युफैक्चरिंग लागत और आपकी रिस्क लेने की क्षमता आज व्यापार में बड़े मुनाफे और मार्केट लीडरशिप का कारण बनेगी.

3. आज स्वास्थ्य में किन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है?

आज नसों और रक्त प्रवाह (Blood Flow) से जुड़ी दिक्कतों में काफी राहत मिलने की संभावना है.

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