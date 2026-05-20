Aaj ka Kanya Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक संकटों से राहत दिलाने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से विदेश से आने वाली पेमेंट्स में जो लंबे समय से देरी हो रही थी, वह आज पूरी तरह खत्म होगी और आपका बैंक अकाउंट (खाता) ग्रीन सिग्नल देने लगेगा यानी धन से भर जाएगा. इसके अलावा, बिजनेस में कच्चे माल (रॉ मटीरियल) की आपूर्ति में जो बड़ी बाधा आई थी, उसका एक बेहतरीन विकल्प आप आज ढूंढ लेंगे और आपका रुका हुआ प्रोडक्शन का काम फिर से तेजी से शुरू हो जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी वैल्यू (महत्व) समझाने का है. ऑफिस में किसी बड़ी समस्या को आप चुटकियों में हल कर देंगे, जिससे आपके बॉस आज आपके 'संकटमोचक' वाले रूप से बहुत प्रभावित रहेंगे. वे खुश होकर आपको किसी विशेष पोस्ट (प्रतिष्ठित पद) पर पदोन्नत कर सकते हैं या किसी नए मुख्य ऑफिस में भेज सकते हैं. विदेश में नौकरी कर रहे या इच्छा रखने वाले जातकों के आज कुछ नए दोस्त बनेंगे, जो भविष्य में आपके करियर में शानदार प्रोफेशनल रेफरेंस (व्यावसायिक संदर्भ) की तरह काम आएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और कुछ नया सीखने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बुधवार का दिन गुरु कृपा दिलाने वाला है. स्टूडेंट्स आज अपने करियर और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी योग्य गुरु या विषय विशेषज्ञ से मिलेंगे, जो आपके कौशल (स्किल्स) को एक नई धार देंगे. अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और पढ़ाई में आ रही हर प्रकार की मानसिक बाधाओं का पूरी तरह नाश करने के लिए आज आपको “ॐ क्रीं हूं फट्” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी से आगे बढ़ने का है. मैरिड पर्सन (विवाहित जातक) आज अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ बैठकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करेंगे, जो आपके लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों (फाइनेंशियल गोल्स) को पूरा करने में मददगार साबित होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको मानसिक रूप से थोड़ा संभलकर रहना होगा. दशम भाव के चंद्रमा के कारण कार्यस्थल पर कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है या राजनीति कर सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव और सिरदर्द थोड़ा बढ़ सकता है. खुद को शांत रखें और दूसरों के बहकावे में आने से बचें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. कार्यक्षेत्र की बाधाओं और षड्यंत्रों से बचने के लिए भगवान गणेश के सम्मुख "संकटनाशन गणेश स्तोत्र" का पाठ करें और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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