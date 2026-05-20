हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 20 May 2026: कन्या राशि गजकेसरी योग से विदेश में अटकी पेमेंट होगी क्लियर, बैंक अकाउंट को मिलेगा ग्रीन सिग्नल

Aaj ka Kanya Rashifal 20 May 2026: कन्या राशि गजकेसरी योग से विदेश में अटकी पेमेंट होगी क्लियर, बैंक अकाउंट को मिलेगा ग्रीन सिग्नल

Virgo Horoscope 20 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 20 May 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kanya Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक संकटों से राहत दिलाने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से विदेश से आने वाली पेमेंट्स में जो लंबे समय से देरी हो रही थी, वह आज पूरी तरह खत्म होगी और आपका बैंक अकाउंट (खाता) ग्रीन सिग्नल देने लगेगा यानी धन से भर जाएगा. इसके अलावा, बिजनेस में कच्चे माल (रॉ मटीरियल) की आपूर्ति में जो बड़ी बाधा आई थी, उसका एक बेहतरीन विकल्प आप आज ढूंढ लेंगे और आपका रुका हुआ प्रोडक्शन का काम फिर से तेजी से शुरू हो जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी वैल्यू (महत्व) समझाने का है. ऑफिस में किसी बड़ी समस्या को आप चुटकियों में हल कर देंगे, जिससे आपके बॉस आज आपके 'संकटमोचक' वाले रूप से बहुत प्रभावित रहेंगे. वे खुश होकर आपको किसी विशेष पोस्ट (प्रतिष्ठित पद) पर पदोन्नत कर सकते हैं या किसी नए मुख्य ऑफिस में भेज सकते हैं. विदेश में नौकरी कर रहे या इच्छा रखने वाले जातकों के आज कुछ नए दोस्त बनेंगे, जो भविष्य में आपके करियर में शानदार प्रोफेशनल रेफरेंस (व्यावसायिक संदर्भ) की तरह काम आएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और कुछ नया सीखने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बुधवार का दिन गुरु कृपा दिलाने वाला है. स्टूडेंट्स आज अपने करियर और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी योग्य गुरु या विषय विशेषज्ञ से मिलेंगे, जो आपके कौशल (स्किल्स) को एक नई धार देंगे. अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और पढ़ाई में आ रही हर प्रकार की मानसिक बाधाओं का पूरी तरह नाश करने के लिए आज आपको “ॐ क्रीं हूं फट्” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी से आगे बढ़ने का है. मैरिड पर्सन (विवाहित जातक) आज अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ बैठकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करेंगे, जो आपके लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों (फाइनेंशियल गोल्स) को पूरा करने में मददगार साबित होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको मानसिक रूप से थोड़ा संभलकर रहना होगा. दशम भाव के चंद्रमा के कारण कार्यस्थल पर कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है या राजनीति कर सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव और सिरदर्द थोड़ा बढ़ सकता है. खुद को शांत रखें और दूसरों के बहकावे में आने से बचें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. कार्यक्षेत्र की बाधाओं और षड्यंत्रों से बचने के लिए भगवान गणेश के सम्मुख "संकटनाशन गणेश स्तोत्र" का पाठ करें और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 20 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 20 May 2026: कन्या राशि गजकेसरी योग से विदेश में अटकी पेमेंट होगी क्लियर, बैंक अकाउंट को मिलेगा ग्रीन सिग्नल
कन्या राशिफल 20 मई 2026 गजकेसरी योग से विदेश में अटकी पेमेंट होगी क्लियर, बैंक अकाउंट को मिलेगा ग्रीन सिग्नल
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 20 May 2026: सिंह राशि एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट से खुलेगा बंपर मुनाफे का नया द्वार, 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा व्यापारिक प्रॉफिट
सिंह राशिफल 20 मई 2026 एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट से खुलेगा बंपर मुनाफे का नया द्वार, 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा व्यापारिक प्रॉफिट
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 20 May 2026: कर्क राशि लेबर स्ट्राइक या मशीनों की खराबी से प्रोडक्शन हो सकता है जीरो, रिकवरी एजेंट बिगाड़ सकते हैं सामाजिक साख
कर्क राशिफल 20 मई 2026 लेबर स्ट्राइक या मशीनों की खराबी से प्रोडक्शन हो सकता है जीरो, रिकवरी एजेंट बिगाड़ सकते हैं सामाजिक साख
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 20 May 2026: मिथुन राशि नए टैरिफ कानूनों की समझ से बचेंगे बड़ी कानूनी पेनल्टी से
मिथुन राशिफल 20 मई 2026 नए टैरिफ कानूनों की समझ से बचेंगे बड़ी कानूनी पेनल्टी से, अंतरराष्ट्रीय यात्रा की कागजी कार्रवाई होगी सफल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, IPL में लिखा नया इतिहास; अब सिर्फ क्रिस गेल से पीछे
वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, IPL में लिखा नया इतिहास; अब सिर्फ क्रिस गेल से पीछे
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget