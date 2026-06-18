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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 18 June 2026: कन्या राशि व्याघात योग से कंसल्टेंसी बिजनेस में होगा तगड़ा लाभ, बड़ा ऑर्डर मिलने से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष

Aaj ka Kanya Rashifal 18 June 2026: कन्या राशि व्याघात योग से कंसल्टेंसी बिजनेस में होगा तगड़ा लाभ, बड़ा ऑर्डर मिलने से मजबूत होगा आर्थिक पक्ष

Virgo Horoscope 18 June 2026: व्याघात योग से कंसल्टेंसी सर्विसेज बिजनेस में होगा तगड़ा लाभ, क्या गुरुवार को समाज में मिलेगी कोई बहुत बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 18 June 2026: आज  शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्याघात और व्याघात  योग बनने से आज विशेष रूप से 'कंसल्टेंसी सर्विसेज' (परामर्श सेवाओं) और तकनीकी व्यापार से जुड़े जातकों के हाथ बाजार से बड़ा बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) लगेगा. बाजार से कोई बहुत बड़ा मुख्य ऑर्डर अचानक मिलने से बिजनेसमैन को अपनी वास्तविक कैपेबिलिटी (उत्पादन क्षमता) दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा. शेयर बाजार या मुनाफा बाजार में लंबे समय के लिए नया धन इन्वेस्ट (निवेश) करने की एक शानदार प्लानिंग आज आसानी से बन सकती है; आध्यात्मिक प्रोग्राम्स की तरफ आपका मन काफी ज्यादा झुकेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और सकारात्मक चिंतन से बाधाएं दूर करने का साबित होगा. वर्कस्पेस पर आज आपका 'सकारात्मक चिंतन' (पॉजिटिव थिंकिंग) आपको दफ्तर में तेजी से आगे की ओर अग्रसर करेगा और अधिकारियों के सामने सफलता पाने में बहुत बड़ी सहायता करेगा; काम में आ रही पुरानी सभी बाधाएं और तकनीकी रुकावटें पूरी तरह हमेशा के लिए दूर होंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अभ्यास और निरंतरता को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. गुरु पुष्य नक्षत्र के महाशुभ संयोग के प्रभाव से, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्रों) को आज अपने मुख्य लक्ष्य और परीक्षा में टॉप रैंक तक पहुँचने के लिए थोड़ी और ज्यादा कड़ी मेहनत व अभ्यास करने की जरूरत रहेगी, परिश्रम रंग लाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ा रुतबा और मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर जो जातक 'सोशल वर्क' (सामाजिक कार्य) या किसी बड़े एनजीओ (NGO) से जुड़े हैं, आज उन्हें समाज में बड़ों के सहयोग से कोई बहुत बड़ी और मुख्य 'जिम्मेदारी' या प्रतिष्ठित पद अचानक मिल सकता है जिससे समाज में आपका मान बढ़ेगा. जो जातक अभी तक सिंगल (कुंवारे) हैं, वे प्रेम या विवाह के मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने की भूल बिल्कुल न करें, सही समय का इंतजार करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरा रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट रखेगा. बड़ा ऑर्डर मिलने और आर्थिक पक्ष मजबूत होने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे; पॉलिटिकल लेवल पर कोई आवश्यक यात्रा हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: कन्या राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गुरु पुष्य नक्षत्र के पावन फल प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें और लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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