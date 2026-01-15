करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स के साथ तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे कामों में देरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को आज धैर्य रखना होगा और बेवजह किसी से बहस में न पड़ें. बेरोजगार लोगों के लिए यह दिन सावधानी का है, क्योंकि आलस्य या देर से प्रतिक्रिया देने के कारण कोई अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
कपड़े और रेडीमेड गारमेंट से जुड़े व्यापारियों को आज मुनाफा कम और खर्च ज्यादा रहने की स्थिति बन सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. दिखावे या बेवजह की खरीदारी से बचें, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है. आज किसी भी बड़े निवेश या उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.
हेल्थ राशिफल
शरीर में कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है. मौसम या दिनचर्या में बदलाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खान-पान और आराम पर ध्यान दें. आज किसी भी तरह की यात्रा से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक जीवन में भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. शांत रहकर बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें, तभी रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज निराशा महसूस हो सकती है. मन में यह चिंता रह सकती है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे. ऐसे में धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: रेड
उपाय: आज माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी.
FAQs
1. क्या आज कोई बड़ा खर्च करना सही रहेगा?
नहीं, आज फिजूलखर्ची से बचना ही बेहतर रहेगा.
2. क्या नौकरी में परेशानी हो सकती है?
थोड़ा तनाव और देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभाली जा सकती है.
3. क्या रिश्तों में सुधार संभव है?
हाँ, शांत बातचीत और समझदारी से रिश्तों में फिर से मधुरता लाई जा सकती है.